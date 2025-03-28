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28 марта, 15:00

B1ad3: «Если NAVI не попадет в четвертьфинал мейджора, то мы начнем думать об изменениях в составе»

Даниил Аршавский
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Игрок NAVI Андрей «B1ad3» Городенский намекнул, что в составе команды могут произойти изменения в случае неудачных выступлений.

«Если мы не попадем в четвертьфинал мейджора, то начнем думать об изменениях в составе. Мы начнем думать, что находимся не на правильном пути, значит, что-то нужно менять. Это могут быть роли, это могут быть игроки, но я смогу сказать об этом только после мейджора. Перед ним у нас два турнира: в Мельбурне и Астане. На них у нас будет отличный маппул, мы проведем буткемп, потом отправимся в Остин, а затем посмотрим, как все будет развиваться», — завил «B1ad3».

28 марта NAVI сыграют со Spirit в четвертьфинале BLAST Open Lisbon. Начало встречи — 19:30.

Следующий мейджор пройдет 2-22 июня в Остине, США. Призовой фонд — 1,25 миллиона долларов.

Источник: https://t.me/cybersvibe/78
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