Spirit, Vitality, Mouz и Falcons сыграют на BLAST Rivals Spring

Стали известны участники турнира по киберспорту BLAST Rivals Spring, который пройдет в Копенгагене с 30 апреля по 4 мая.

В соревнованиях примут участие Spirit, Vitality, Mouz, Faze, Falcons, Pain, Wildcard и Flyquest.

Участники будут поделены на две группы по 4 команды. Последний коллектив из каждого квартета покинет турнир.

Призовой фонд BLAST Rivals Spring составит 350 тысяч долларов. Изначально проведение турнира планировалась в Монтеррее, но его перенесли в Копенгаген из-за сложной логистики в Мексику.