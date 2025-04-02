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2 апреля, 16:34

Spirit, Vitality, Mouz и Falcons сыграют на BLAST Rivals Spring

Алина Савинова
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Стали известны участники турнира по киберспорту BLAST Rivals Spring, который пройдет в Копенгагене с 30 апреля по 4 мая.

В соревнованиях примут участие Spirit, Vitality, Mouz, Faze, Falcons, Pain, Wildcard и Flyquest.

Участники будут поделены на две группы по 4 команды. Последний коллектив из каждого квартета покинет турнир.

Призовой фонд BLAST Rivals Spring составит 350 тысяч долларов. Изначально проведение турнира планировалась в Монтеррее, но его перенесли в Копенгаген из-за сложной логистики в Мексику.

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