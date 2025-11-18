StarLadder обнародовала полный список возможных замен на Budapest Major 2025

18 ноября, 15:35
Организаторы соревнований опубликовали актуальные составы всех команд, допущенных к мейджору по Counter-Strike 2.
При этом не все коллективы подали запасных игроков, среди отказавшихся от такой функции Team Vitality, Astralis, TYLOO, Passion UA, PARIVISION, FlyQuest и Lynn Vision. Остальные 25 команд согласовали запасных на случай форс-мажорных обстоятельств. Полный список возможных замен:
FURIA — Сидней sidde Маседу
Team Falcons — Шимон kRaSnaL Мрожек
The MongolZ — Азбаяр Senzu Мунхболд
MOUZ — Адриан xelex Винце
Team Spirit — Мирослав zont1x Плахотя
G2 Esports — Вилиус tAk Кесераускас
paiN Gaming — Энрике rikz Ваку
Aurora Gaming — Сезгин Fabre Калайчи
Natus Vincere — Юстинас jL Лекавичус
Team Liquid — Виктор flashie Тамаш Беа
3DMAX — Набиль Nivera Бенрлитом
MIBR — Бруно brn$ де Араухо
Legacy — Олаво chucky Наполеон
FaZe Clan — Ховард rain Хайгард
B8 Esports — Владимир k1n Козовык
GamerLegion — Джереми Kursy Гаст
Fnatic — Кай CYPHER Уотсон
Ninjas in Pyjamas — Павле Maden Бошкович
Imperial Esports — Рафаэль zakk Фернандес
M80 — Джек M0nstr Вопат
Fluxo — Матеус mlhzin Марсола
RED Canids — Густаво tge Мотта
The Huns Esports — Тувшинтугс Timothy Эрденебаатар
NRG — Дэмиан daps Стил
Rare Atom — Шэнсюань chengking Цзу
StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.