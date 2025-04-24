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Сегодня, 20:15

Суд арестовал активы владельца онлайн-игры «Мир танков»

Камила Абдурахманова
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Таганский районный суд наложил арест на три юридических лица группы компаний «Леста игры», которая владеет такими симуляторами, как «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, сообщает ТАСС.

Арест был наложен 17 апреля на основное юридическое лицо — ООО «Леста», а также на «Леста геймс эдженси» и «Леста геймс Москва».

Представители «Лесты» заявили, что руководство компании в курсе ситуации и проблема решается. Они подчеркнули, что рабочие процессы идут штатно, договоренности остаются в силе, а компания оказывает полное содействие правоохранительным органам.

В сообщении на Telegram-канале компании говорится, что «Леста» работает в соответствии с законодательством РФ и Республики Белоруссии, поэтому у компании нет оснований для опасений или сокрытия информации.

Источник: ТАСС
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