Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Техно
Киберспорт

Сегодня, 18:42

Sunlight считает, что bzm подходит Tundra Esports больше, чем Lorenof

Telegram Дзен

Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Кирилл Sunlight Качинский поделился мнением о возможной замене игрока в Tundra Esports.

По информации CyberMeta, в составе команды планируются изменения. Вместо Артема Lorenof Мельника на позицию мидера может перейти Божидар bzm Богданов.

«Tundra, видимо, изначально планировала взять bzm, просто у него до конца контракта с OG оставалось два месяца, а выкуп неадекватный. Bzm — более гибкий игрок, думаю, это скажется положительно. Я думаю, Lorenof может быть не совсем комфортно [в Tundra], ибо тут нужно создавать пространство для двух игроков. До этого в Aurora он был центральным игроком, на которого играла команда. В Tundra ему приходится играть несколько иначе», — цитирует Sunlight CyberMeta.

28 сентября Tundra Esports арендовала Lorenof у Aurora Gaming до конца 2024-го года. На момент публикации материала bzm числится в запасе OG с 22 сентября. На PGL Wallachia 19-летний болгарин выступал за Natus Vincere в качестве стендина. «Рождённые побеждать» заняли четвёртое место на турнире, заработав 80 тысяч долларов призовых.

Источник: Metaratings
Киберспорт

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Комментатор и общественный деятель Рабаданов задержан в Махачкале
Певец Данко стал добровольцем отряда «Барс-Крым»
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 33 голов
Дзюба хочет вернуться в сборную России. Карпину идея не нравится
Сегодня
Вчера
Неделя