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Сегодня, 12:14

Свищев о победе россиянина на Riyadh Masters 2024: «Хороший пример для остального мира»

Сергей Жуков
корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Gaimin Gladiators в финале турнира по Dota 2 Riyadh Masters 2024.

В составе европейской команды Gaimin Gladiators выступает 22-летний российский игрок Антон dyrachyo Шкредов.

Gaimin Gladiators. Gaimin Gladiators выиграла на Riyadh Masters 2024 — в ее составе есть русский

«Киберспорт — хороший пример для остального мира. Команды объединяются не по национальному признаку, а по личным качествам. Это не зависит от того, какой у тебя паспорт. Людей объединяет общее дело. Мы видим, что спортсмены, которые представляют современные виды спорта, они менее подвластны политическим и финансовым давлениям. Это происходит, потому что они не считаются олимпийскими видами спорта. Чем быстрее развивается спорт, тем пристальнее на него обращают внимание политики. Не даром МОК очень внимательно смотрит на проведенные в России Игры будущего. Я думаю, что технологичные виды спорта не обойдут систему давления. Но я надеюсь, что они смогут выстоять. Технологии должны победить это непонятное русофобское настроение. Сегодня настроение такое, а завтра совершенно другие страны могут попасть под это давление. Этого в принципе не должно быть», — сказал Свищев «СЭ».

В финале турнира Gaimin Gladiators победила Team Liquid (3:0). Riyadh Masters 2024 проходил с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Дмитрий Свищев
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