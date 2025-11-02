Team Falcons одержали верх над Team Liquid на FISSURE PLAYGROUND 2 по Dota 2

Чемпионы The International продолжают свой путь в нижней сетке — их следующий противник Team Yandex.

Итоговый счет встречи составил 2-1 — «Фальконс» отдали первую карту «ликвидам» со счетом 14:45, но затем стали активно отыгрываться на следующих. Вторая и третья закончились для Team Falcons с сильным экономическим перевесом и счетом фрагов — 30:13 и 33:14. Команда «соколов» точно войдет в тройку соревнований.

FISSURE PLAYGROUND 2 — киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде (Сербия). Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.