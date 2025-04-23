Team Falcons впервые не вышла в плей-офф турнира по Dota 2

Команда Team Falcons по Dota 2 потерпела поражение от Natus Vincere Junior и не смогла выйти в плей-офф PGL Wallachia Season 4. Это первый случай в истории существования состава ближневосточного клуба, когда он не попал в решающую стадию турнира по MOBA от Valve.

Кроме того, состав Оливера Skiter Лепко установил еще один антирекорд — ранее команда никогда не опускалась на 9-11 места. Предыдущим наихудшим результатом было 7-8 место на BLAST Slam I.

PGL Wallachia Season 4 проходит с 19 по 27 апреля. Участники борются за призовой фонд в размере миллиона долларов.