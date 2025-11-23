Team Liquid покидают PGL Wallachia Season 6 после поражения от MOUZ

Победа приносит MOUZ возможность поучаствовать в гранд-финале, где они встретятся с Team Spirit — итоговый счет встречи 2-1.

Матч шел напряженно для составов, но Liquid не смогли добиться выигрыша. Первая карта уверенно ушла MOUZ — 17:45, а вот на второй противник смог вывести игру в свою пользу и сделать счет 29:24. Завершающий матч закончился со счетом 22:42 и экономическим перевесом в 33 тысячи для «мышек».

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который проходит с 15 по 23 ноября в столице Румынии — Бухаресте. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.