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Сегодня, 16:08

Team Liquid прошла в плей-офф IEM Melbourne 2025 — Natus Vincere покинули турнир

Камила Абдурахманова
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В рамках нижней сетки группы В на турнире IEM Melbourne 2025 по CS2 команда Team Liquid под руководством Кита NAF Марковича одержала победу над Natus Vincere со счетом 2:1.

Игры завершились со следующими результатами: 13:6 на карте Anubis, 10:13 на Inferno и 13:8 на Ancient. Благодаря этой победе Team Liquid прошла в четвертьфинал плей-офф.

Natus Vincere, возглавляемые Алекси Aleksib Виролайненом, завершили свое участие в турнире, заняв 7-8 место и получив 7 тысяч долларов.

IEM Melbourne 2025 проходит в Австралии с 21 по 27 апреля. Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов. Первые матчи плей-офф запланированы на 25 апреля.

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