16 ноября, 17:00

Team Liquid смогли обойти Xtreme Gaming на PGL Wallachia Season 6

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Team Liquid.
Фото Team Liquid

Китайская команда не смогла оказать сопротивления в двух случаях — это привело к поражению со счетом 2-1.

Странно, но факт: если Xtreme Gaming не могут получить инициативу вначале, они проигрывают, так как не могут вернуть ее обратно. Первая карта закончилась быстро — за 25 минут — 31:5. Вторую китайцы все же смогли забрать себе — 13:41 и 39 тысяч преимущества. Последняя закончилась со счетом 39:10 и 47 тысяч экономического перевеса у Liquid.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который проходит с 15 по 23 ноября в столице Румынии — Бухаресте. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.

