Team Liquid вышли вперед, обыграв BetBoom Team на PGL Bucharest 2025

Российскому коллективу не удалось справиться с ослабевшими «ликвидами» — итоговый счет составил 2-1.

Противостояние выдалось не слишком интересным — сначала команды разменялись пиками: сначала Liquid забрали себе Mirage со счетом 13:5, а затем BetBoom смогли легко выиграть Nuke — 3:13. Решающей картой стал Ancient, где российская команда не смогла собраться и уступила 13:2.

PGL Masters Bucharest 2025 — киберспортивный турнир, что проходит с 26 октября по 1 ноября в формате LAN в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов — победитель получит половину суммы.