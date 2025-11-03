Видео
Киберспорт

3 ноября, 18:00

Team Spirit обыграла бразильский коллектив paiN Gaming на IEM Chengdu 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Team Spirit.
Фото Team Spirit

Российский состав уверенно прошелся по своему сопернику, завершив встречу со счетом 2-0.

Бразильский соперник отправляется в нижнюю сетку турнира. Первой картой стал Ancient, что закончился со счетом 13:7, на второй «драконам» пришлось поднапрячься, чтобы не ударить в грязь лицом. Это удалось сделать и выйти на 13:11. Следующим противником Team Spirit станет коллектив Falcons.

IEM Chengdu 2025 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит с 3 по 9 ноября в Чэнду (Китай). Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.

