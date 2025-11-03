Team Spirit обыграла бразильский коллектив paiN Gaming на IEM Chengdu 2025

Российский состав уверенно прошелся по своему сопернику, завершив встречу со счетом 2-0.

Бразильский соперник отправляется в нижнюю сетку турнира. Первой картой стал Ancient, что закончился со счетом 13:7, на второй «драконам» пришлось поднапрячься, чтобы не ударить в грязь лицом. Это удалось сделать и выйти на 13:11. Следующим противником Team Spirit станет коллектив Falcons.

IEM Chengdu 2025 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит с 3 по 9 ноября в Чэнду (Китай). Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.