Российская команда взяла еще один трофей по Dota 2, выиграв на PGL Wallachia Season 1

Сегодня, 22:20
В Румынии завершился престижный турнир по Dota 2, который проводил румынский турнирный оператор PGL Wallachia. В финале чемпионата сошлись российская Team Spirit с китайской Xtreme. «Драконы» за весь турнир уступили только однажды, проиграв на групповом этапе Gladiators.
В плей-офф россияне обыграли BOOM, G2 и Team Falcons. При этом двукратным обладателям The International пришлось отыгрываться в финале против Xtreme два раза — китайцы вели 1:0 и 2:1. Впрочем, Team Spirit вовремя собралась и довела дело до победы. За первое место наша команда получила 300 тысяч долларов.
Итоги PGL Wallachia Season 1:
1 место: Team Spirit (Россия) — 300 тысяч долларов
2 место: Xtreme (Китай) — 175 тысяч долларов
3 место: Team Falcons (Саудовская Аравия) — 120 тысяч долларов
4 место: G2 x iG (Китай) — 80 тысяч долларов
Запись этого напряженного финала можно посмотреть по ссылке. А по этой ссылке доступны все результаты прошедшего в Румынии турнира.