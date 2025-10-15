Team Spirit победила Natus Vincere на групповом этапе BLAST Slam IV

Российский коллектив уверенно обыграл своих противников — матч закончился с итоговым счетом 1-0.

Это уже вторая победа Team Spirit на турнире, ранее они обошли Aurora Gaming. Чтобы выиграть, коллектив TS смог выйти на отношение фрагов 40 к 12 и создать уверенный экономический перевес в 34 тысячи против NAVI. Для «Рожденных побеждать» — это 2-е поражение, что приближает их к вылету.

BLAST Slam IV — киберспортивный турнир по Dota 2, который будет пройдет с 14 октября по 9 ноября 2025 года в онлайн и офлайн-форматах в Копенгагене (Дания). Призовой фонд соревнований составит 750 тысяч долларов.