Team Spirit вышла в гранд-финал ESL One Raleigh 2025 по Dota 2

Team Spirit победила Tundra Esports в финале верхней сетки ESL One Raleigh 2025 по Dota 2. Встреча завершилась со счетом 2:1 (14-45, 26-22, 37-9).

Команда Ярослава Miposhka Найденова обеспечила себе место в гранд-финале, который состоится 13 апреля в 23:00 по московскому времени против победителя пары Tundra Esports — PARIVISION. Матч финала нижней сетки состоится 13 апреля в 19:00 по московскому времени.

ESL One Raleigh 2025 проходит в США с 7 по 13 апреля. Призовой фонд турнира составляет один миллион долларов.