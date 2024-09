Team Spirit не вошла даже в топ-8 на The International 2024 по Dota 2

Действующий чемпион The International не смог защитить свой титул и даже не вошел в топ-8 лучших клубов на The International 2024, уступив Xtreme Gaming со счетом 1:2 во втором раунде нижней сетки плей-офф.

Это худший результат Team Spirit за последние два года. На The International 2021 «Драконы» заняли первое место, а годом спустя, на The International 2022, дошли лишь до 13-16 позиции. На The International 2023 Team Spirit вновь добралась до Аегиса, во второй раз за свою историю.

Таким образом определились топ-8 лучших коллективов The International 2024. Среди них — российская команда BetBoom Team.