Team Vitality без проблем справилась с G2 Esports на IEM Chengdu 2025

Сильнейшая команда потихоньку возвращает свою форму — Матье ZywOo Эрбо снова среди фаворитов — итоговый счет 2-0.

Французская команда разобралась с G2 Esports без серьезных сложностей, хотя и пришлось собраться на второй карте. Сначала коллектив забрал себе Train со счетом 13:4, а затем прошла более сложный для состава Mirage — 13:11 и путевка в плей-офф.

IEM Chengdu 2025 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит с 3 по 9 ноября в Чэнду (Китай). Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.