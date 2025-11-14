Team Vitality вырвали победу у Team Spirit на BLAST Rivals Fall 2025

Жаркое противостояние между сильнейшими командами мира закончилось с итоговым счетом 2-1.

Заслуженно лучший матч соревнований — инициатива переходила из рук в руки, что до последнего держало в напряжении. Сначала «Спириты» смогли выиграть на Dust2 со счетом 11:13, но затем обе карты ушли их соперникам, все с овертаймами. Vitality победили на Nuke — 19:16, а затем и Mirage — 16:13.

BLAST Rivals Fall 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который проходит в Гонконге. Призовой фонд соревнований составляет 350 тысяч долларов.