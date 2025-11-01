Видео
1 ноября, 22:35

Team Yandex уступают BetBoom Team на FISSURE PLAYGROUND 2 по Dota 2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды BetBoom Team.
Фото BetBoom

Противостояние выявило сильнейшую команду, что выходит напрямую в гранд-финал турнира — итоговый счет 1-2.

Первая карта началась уверенно для BB, что и позволило им сделать 24:30 с экономическим перевесом. Вторая, наоборот, закончилась для них полным провалом и победой для Team Yandex — 42 тысячи экономического перевеса и доминация в киллах — 33:13. Последняя — 8:21 и практически без единой ошибки со стороны BetBoom.

FISSURE PLAYGROUND 2 — киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде (Сербия). Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.

