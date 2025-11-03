The Mongolz победили интернациональный коллектив Heroic на IEM Chengdu 2025

Национальная команда Монголии одержала верх с итоговым счетом 2-1 на групповом этапе основной стадии турнира.

Heroic отправляются в нижнюю сетку соревнований после поражения в первом раунде. Противостояние же выдалось интересным — инициатива переходила из рук в руки, сначала Хероик забрали себе Overpass — 13:10, затем The Mongolz выиграли на Inferno — 11:13. Решающей картой стал Ancient, что закончился со счетом 5:13.

IEM Chengdu 2025 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит с 3 по 9 ноября в Чэнду (Китай). Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.