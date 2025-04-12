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12 апреля, 11:08

Thorin предложил Virtus.pro снайпера, который может заменить ICY

Камила Абдурахманова
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Аналитик Counter-Strike 2 Данкан Thorin Шилдс высказал мнение, что Абдул degster Гасанов из Team Falcons мог бы успешно влиться в состав Virtus.pro.

Thorin заявил, что если бы он был в Virtus.pro, то выбрал бы degster в качестве замены и улучшения для ICY, отметив, что последний играет слишком медленно и не выполняет впечатляющие быстрые движения (флики), находясь в и без того медленной команде при игре за сторону атаки.

Ранее в сети появились слухи о возможном переходе Ильи m0NESY Осипова в Team Falcons, что могло бы привести к уходу degster из команды. Однако 11 апреля Гасанов уклонился от комментариев по поводу своей потенциальной замены в составе.

ICY стал частью Virtus.pro 29 декабря 2024 года. Вместе с командой он занял 5-6 место на IEM Katowice 2025 и 5-8 место на PGL Bucharest 2025. Средний рейтинг снайпера по версии портала HLTV.org за последние три месяца составляет 1,01.

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