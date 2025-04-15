Трансфер m0NESY в Falcons стал самым дорогим в истории киберспорта

19-летний россиянин Илья m0NESY Осипов перешел в Falcons за 2,5 миллиона долларов. Трансфер стал самым дорогим не только в истории CS2, но и всего киберспорта.

Дебют в составе саудовской команды состоится на IEM Melbourne 2025 (21-27 апреля). Ранее Илья выступал за G2, в составе которой выиграл шесть престижных титулов и четыре раза становился MVP турнира.

В январе 2025 года m0NESY удостоился награды лучшего игрока года в CS2 по версии HLTV. Это первый случай в истории, когда награду HLTV Awards получил россиянин.