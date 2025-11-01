Aurora Gaming стали чемпионами PGL Masters Bucharest 2025 по CS2

Коллектив одержал победу над бразильской командой Legacy с итоговым счетом 3-2.

Противостояние выдалось по-настоящему жарким — обе команды были готовы сражаться до последних сил. Сначала Aurora смогли забрать в свою пользу Dust2 со счетом 13:11 и Mirage — 13:8, затем Legacy стали активно отыгрываться на Train со счетом 17:19 и Inferno — 8:13. Все разрешилось на Nuke — 13:11 в пользу турецкого коллектива.

PGL Masters Bucharest 2025 — киберспортивный турнир, что проходит с 26 октября по 1 ноября в формате LAN в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов — победитель получит половину суммы.