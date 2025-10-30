Видео
30 октября, 20:25

Aurora Gaming прошли в основную стадию, выиграв у Astralis на PGL Bucharest 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Aurora Gaming.
Фото Aurora Gaming

Турецкий коллектив смог справиться со своим датским противником, несмотря на сложности, итоговый счет 2-1.

Задача выиграть оказалась непростой — легендарная Astralis сопротивлялась изо всех сил. Начали турки с поражения на Nuke, карта не задалась во второй половине — 10:13. На Train удалось собраться и отбить у соперника желание биться — 13:8. Решающий Mirage, который Aurora Gaming чуть было не залили, но все же вышли на счет 13:10.

PGL Masters Bucharest 2025 — киберспортивный турнир, что проходит с 26 октября по 1 ноября в формате LAN в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов — победитель получит половину суммы.

