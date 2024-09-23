У ЦСКА появится киберкоманда по Dota 2

Сегодня, 15:00
Московский футбольный клуб ЦСКА планирует открыть киберспортивное направление и набрать команду по Dota 2 — об этом сообщает портал CyberMeta.
По слухам, в списке игроков, которые пройдут тестовые испытания, значится состав команды N1ntendo. Среди них можно увидеть следующие имена:
— Артур Retsu Коцоев
— Садыр v3ndetta Саламат
— Амир ififall Аскаров
— Михаил lupsione Лапочкин
— Абдулла Stoic Фатих Копаран
Нечто подобное уже происходило в истории футбольных клубов — собственные кибер-отделения успели открыть «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».