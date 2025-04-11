В Dark Souls добавили бесшовный кооператив от фанатов

Фанат под ником Yui разработал мод, который добавляет возможность бесшовного кооператива в ремастер Dark Souls. Информация о модификации появилась на сайте Nexus Mods.

На текущий момент мод для совместного прохождения находится в стадии альфа-версии. Он позволяет играть вместе на протяжении всей игры без необходимости повторно заходить в мир хоста. Мод убирает туманные стены и ограничения в мультиплеерных зонах, а также синхронизирует квесты и состояние мира. Одновременно в ремастере Dark Souls могут играть до пяти человек.

Yui ранее уже создавал моды для других игр FromSoftware. Например, для Elden Ring уже доступна версия мода для релиза, а модификация для кооператива в Dark Souls III все еще находится на этапе альфа-тестирования.