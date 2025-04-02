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2 апреля, 13:47

В Fall Guys появилась рейтинговая система

Сергей Ярошенко
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Разработчики Fall Guys добавили в игру рейтинговую систему.

Новый рейтинговый режим получил название «Ранговая игра на выбывание». В игре появилось 8 званий и несколько подрангов: «Новичок» («Новичок 1-3»), «Претендент» («Претендент 1-3»), «Бронза» («Бронза 1-3»), «Серебро» («Серебро 1-3»), «Золото» («Золото 1-5»), «Ас» («Ас 1-5»), «Звезда» («Звезда 1-5») и «Суперзвезда».

Все игроки начинают с ранга «Новичок». В зависимости от результатов в рейтинговом режиме им будут начисляться очки. Ранговая игра на выбывание разделена на соревновательные циклы по восемь недель на каждый.

Игра была разработана британской студией Mediatonic и выпущена в 2020 году.

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