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Сегодня, 12:07

В ФКС рассказали о прекращении действия санкций против российских кибеспортсменов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В пресс-службе Федерация компьютерного спорта (ФКС) России заявили, что запрет на выступление российских киберспортсменов под флагом и гимном страны действовал до 18 ноября.

«В январском заявлении упоминалось, что приостановка членства действует вплоть до следующего съезда, который и должен сформировать свое отношение к этому заявлению и принять решение о дальнейшем статусе Федерации компьютерного спорта России и российских спортсменов. Таким образом, невключение этого вопроса в повестку прошедшего съезда означает автоматическое прекращение действия этой придуманной секретариатом и навязанной правлению санкции», — цитирует ответ пресс-службы ТАСС.

Источник: ТАСС

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