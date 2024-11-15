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Сегодня, 10:52

В ФКС России пока нет информации о проведении киберспортивной Олимпиады

Камила Абдурахманова
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Президент ФКС России Дмитрий Смит рассказал, что федерация компьютерного спорта (ФКС) России пока не получала информацию о формате проведения киберспортивной Олимпиады.

«Никакой официальной информации по первой киберспортивной Олимпиаде нет. В кулуарах говорят, что, скорее всего, будет создано некое агентство, которое будет заниматься проведением отдельного турнира под названием «киберспортивная Олимпиада». То есть не Олимпиада, а Киберолимпиада», — приводит слова Смита ТАСС.

В июне Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о планах провести киберспортивную Олимпиаду. Смит заявил, что российские киберспортсмены смогут участвовать в соревнованиях только при соблюдении равных условий.

Источник: ТАСС

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