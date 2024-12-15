В ФКСР назвали победу Team Spirit подтверждением того, что россиянам рады на международной арене

Сегодня, 16:40
Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал «СЭ» победу российской команды Team Spirit на турнире по CS2 Shanghai Major.
В гранд-финале команда обыграла Faze Clan (2:1).
«Только что узнал о победе Team Spirit на турнире Perfect World Shanghai Major 2024, который завершился в Шанхае. Я поздравляю команду, показали отличный результат, которым они и мы можем гордиться.
Сейчас я нахожусь в Москве на финале Открытых киберспортивных игр, куда приехали спортсмены из восьми стран. Победа Team Spirit еще раз подтверждает, что российским спортсменам рады на международной арене, и они готовы показывать достойный результат. Ведь главная миссия любого спорта — объединить людей по всему миру!» — сказал Смит «СЭ».
За победу на турнире российская команда получит денежный приз в размере 500 тысяч долларов.