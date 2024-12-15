В ФКСР назвали победу Team Spirit подтверждением того, что россиянам рады на международной арене

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал «СЭ» победу российской команды Team Spirit на турнире по CS2 Shanghai Major.

В гранд-финале команда обыграла Faze Clan (2:1).

«Только что узнал о победе Team Spirit на турнире Perfect World Shanghai Major 2024, который завершился в Шанхае. Я поздравляю команду, показали отличный результат, которым они и мы можем гордиться.

Сейчас я нахожусь в Москве на финале Открытых киберспортивных игр, куда приехали спортсмены из восьми стран. Победа Team Spirit еще раз подтверждает, что российским спортсменам рады на международной арене, и они готовы показывать достойный результат. Ведь главная миссия любого спорта — объединить людей по всему миру!» — сказал Смит «СЭ».

За победу на турнире российская команда получит денежный приз в размере 500 тысяч долларов.