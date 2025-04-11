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11 апреля, 12:08

В PUBG ввели систему возрождения на всех картах

Камила Абдурахманова
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В игре PUBG с выходом патча 35.1 на всех картах появилась система возрождения.

Теперь эта система действует на всех картах, включая Каракин и Парамо. Самолеты возрождения будут появляться каждые 2 минуты 30 секунд, но только до пятой фазы матча.

Кроме того, система возрождения стала доступна и в пользовательских матчах.

Помимо этого, в обновлении 35.1 разработчики PUBG представили новую систему смещения прицела, обновили систему улучшения персонажа и усовершенствовали звуковое оформление.

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