В Саудовской Аравии пройдет первая в мире киберспортивная олимпиада

МОК анонсировал место проведения первых киберспортивных Олимпийских игр. Они состоятся в 2025-м в Саудовской Аравии.

Overwatch 2. Фото Blizzard

«Нам очень повезло, что мы можем работать с олимпийским комитетом Саудовской Аравии на Олимпийских киберспортивных играх, потому что у него есть большой, если не уникальный, опыт в области киберспорта со всеми заинтересованными сторонами. Олимпийские киберспортивные игры очень выиграют от этого опыта», — рассказал президент МОК Томас Бах.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Конкретное место (или места) и сроки проведения киберспортивной Олимпиады, список дисциплин и принципы квалификационного процесса пока не уточняются.