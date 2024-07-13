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Сегодня, 15:55

В Саудовской Аравии пройдет первая в мире киберспортивная олимпиада

Владислав Шалганов
Корреспондент
Киберспортивные Олимпийские игры.
Фото МОК
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МОК анонсировал место проведения первых киберспортивных Олимпийских игр. Они состоятся в 2025-м в Саудовской Аравии.

Overwatch 2.
Фото Blizzard

«Нам очень повезло, что мы можем работать с олимпийским комитетом Саудовской Аравии на Олимпийских киберспортивных играх, потому что у него есть большой, если не уникальный, опыт в области киберспорта со всеми заинтересованными сторонами. Олимпийские киберспортивные игры очень выиграют от этого опыта», — рассказал президент МОК Томас Бах.

Counter-Strike 2.
Фото Valve

Конкретное место (или места) и сроки проведения киберспортивной Олимпиады, список дисциплин и принципы квалификационного процесса пока не уточняются.

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