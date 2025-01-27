В «Титанах 2» обычные спортсмены столкнулись с киберспортсменом — и он справился с испытаниями

Киберфутболист Роберт «Уфенок» Фахретдинов принял участие во втором сезоне реалити-шоу «Титаны» на ТНТ. В рамках этой передачи атлеты со всей страны соревнуются за приз в 10 миллионов рублей.

Фото соцсети Роберта Фахретдинова

Чтобы пройти первое испытание с говорящим названием «Сайклинг», участникам нужно было проехать как можно больше километров — для этого давалось 3 заезда по 10 минут.

Среди соперников Фахретдинова были олимпийские чемпионы и мастера спорта, однако киберспортсмен не ударил в грязь лицом и прошел в следующий.