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Сегодня, 14:30

В «Титанах 2» обычные спортсмены столкнулись с киберспортсменом — и он справился с испытаниями

Евгения Воскресенская
Фото Rutube-канал «Титаны»
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Киберфутболист Роберт «Уфенок» Фахретдинов принял участие во втором сезоне реалити-шоу «Титаны» на ТНТ. В рамках этой передачи атлеты со всей страны соревнуются за приз в 10 миллионов рублей.

Фото соцсети Роберта Фахретдинова

Чтобы пройти первое испытание с говорящим названием «Сайклинг», участникам нужно было проехать как можно больше километров — для этого давалось 3 заезда по 10 минут.

Среди соперников Фахретдинова были олимпийские чемпионы и мастера спорта, однако киберспортсмен не ударил в грязь лицом и прошел в следующий.

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