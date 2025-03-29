Virtus.pro перевел трех игроков в запас и выставил на трансфер

Киберспортивная организация Virtus.pro объявила о значительных изменениях в составе своей Dota 2-команды.

28 марта в основной состав VP вошли Никита «Daxak» Кузьмин, Амир «TA2000» Кочкаров и Дмитрий «Lorenof» Мелентьев. Вслед за этим клуб сообщил, что следующие игроки переведены в запас и доступны для трансфера: Евгений «Noticed» Игнатенко, Илья «Squad1x» Кувалдин, Владислав «Antares» Кертман.

Это решение связано с перестройкой состава перед следующим турнирным циклом. Ранее Daxak, TA2000 и Lorenof уже выступали за VP на временной основе, а теперь официально закреплены в основном ростер.