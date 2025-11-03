Team Vitality одержала верх над российской Virtus.pro на IEM Chengdu 2025

«Пчелы» выиграли у «медведей» в групповой стадии основного этапа соревнований с итоговым счетом 2-1.

Virtus.pro, к удивлению, смогла забрать у одной из сильнейших команд мира одну карту — Overpass со счетом 9:13. После победы все вернулось на круги своя — сначала Vitality обыграла соперника на Dust2 — с натяжными 13:11, а затем и уже с разгромными 13:4 отыграла в свою пользу Mirage.

IEM Chengdu 2025 — киберспортивный турнир по CS2, который проходит с 3 по 9 ноября в Чэнду (Китай). Общий призовой фонд соревнований составляет 300 тысяч долларов.