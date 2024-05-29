Кузьминов: Valve выдала инвайты на The International 2024 по Dota 2 абсолютно закономерно

Профессиональный комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов поделился мнением об инвайтах от Valve на турнир The International 2024 по Dota 2.

«Я считаю все инвайты довольно логичными. Если посмотреть по всем регионам, то именно эти коллективы хотелось бы увидеть на TI2024. При этом нельзя сказать, что кого-то из этого списка можно убрать, и внести другую команду из любого региона. На всех турнирах в 2024 году вот эти шесть команд показали суммарно лучшие результаты, чем остальные. Поэтому Valve выдала инвайты абсолютно закономерно», — цитирует Кузьминова Cybersport.Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что российские команды BB Team и Team Spirit получили прямые приглашения на чемпионат мира по Dota 2 — The International 2024. В соревновании примут участие 16 команд.

The International в 2024 году пройдет с 4 по 15 сентября в Копенгагене (Дания) на Royal Arena. В 2023 году турнир выиграла Team Spirit.