Xtreme Gaming покидает PGL Wallachia Season 6 после проигрыша Heroic

Китайскому коллективу не удалось обойти соперника дважды — итоговый счет встречи составил 2-1.

Heroic последними пробиваются в плей-офф турнира, их следующим противником станет команда российских игроков — Team Spirit. Коллективу Xtreme Gaming команда уступила лишь первую карту со счетом 26:22. Затем на второй Heroic выиграли — 24:34, а на третьей победили 17:31 с более чем 52 тысячами преимущества.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который проходит с 15 по 23 ноября в столице Румынии Бухаресте. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.