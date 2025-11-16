Видео
16 ноября, 15:45

Yakult Brothers вновь проиграли, в этот раз Team Tidebound на PGL Wallachia Season 6

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Team Tidebound.
Фото Team Tidebound

Для китайского коллектива продолжается черная полоса — второе поражение подряд с итоговым счетом 0-2.

Несмотря на упорство, Yakult Brothers не смогли забрать у Team Tidebound ни одной карты. Сначала они проиграли со счетом 22:31 и экономическим перевесом 25 тысяч в пользу соперников, а затем и на второй — 18:24. У команды больше нет права на ошибку — иначе они покинут соревнования.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который проходит с 15 по 23 ноября в столице Румынии — Бухаресте. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.

