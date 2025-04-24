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Сегодня, 18:30

Путь обезьяны: от игры к мифу

Кирилл Вдовин
Автор
Обложка игры Black Myth Wukong.
Фото Black Myth Wukong
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Китайская мифология становится все более популярной в России и других странах. Black Myth: Wukong доказал этот довод своими рейтингами еще на выходе в августе 2024 года — 96 процентов положительных отзывов в Steam.

Основной жанр игры — action/RPG, чем-то похожий на серию Souls (Demon's Souls, Dark Souls), который основывается на стиле темного фэнтези, где геймеру предстоит сражаться с демонами в разрушающемся мире.

Отличие проекта студии Game Science — основанность истории на китайском романе 16-го века «Путешествие на Запад». В нем переплетены элементы традиционной мифологии, фольклора и даосско-буддийской философии. Сегодня мы посвятим внимание сюжетному аспекту, который сочетается с гейм-плеем и требует не менее подробного рассмотрения.

Главный герой

Сунь Укун — царь обезьян, бунтарь с огромной силой, за которого можно поиграть недолгое время в прологе. Основой же для гейм-плея будет безымянный Избранный, задача которого — найти во время прохождения реликвии великого героя из легенды, чтобы вернуть его к жизни. Ключевая способность персонажа — возможность перевоплощаться в побежденных врагов, что должно помочь на пути к цели.

Скрин из игры.
Фото Black Myth Wukong

Оружие Сунь Укуна и Избранного — волшебный посох Руйцзибаньгунь. По книге он появляется в третьей главе, когда главный герой отправляется в подводное королевство Ао Гуан. Там от королевы драконов повелитель обезьян получает жезл, который использовал император Юй Великий для измерения глубины во время Всемирного потопа. По сюжету Укун сопровождает монаха Сюаньцзана в поисках буддийских сутр (сборники правил в виде афоризмов), сражаясь с демонами и искупая грехи. Сама игра не следует за сюжетом книги, но опирается на китайский фольклор.

Мифические персонажи

Основными противниками в процессе прохождения будут яогуай, то есть духи-оборотни. В «Путешествии на Запад» они символизируют божеств домашних животных, но в Black Myth: Wukong они представляют из себя демонов. Есть также и те, кто командует несколькими существами, таких называют мо-ваны (цари). Например, быкоголовый персонаж, которого необходимо победить в начале игры является князем демонов Ню Мо-ваном из мифов Китая. Интересно, что в книге Сунь Укун использует слово «яогуай» как оскорбление в отношении своих соперников.

Лин Сюй-цзы.
Фото Black Myth Wukong

Столкнуться придется и с нежитью — зомби-цзянси, буквально «прыгающие мертвецы». Если следовать традиции, то они выглядят как окостеневшие тела в официальных торжественных одеждах чиновников династии Цин. Разработчики изменили их модели, сделав им большие головы, сохранив при этом костюм. Мертвецы передвигаются, прыгая с вытянутыми вперед руками. Мобами такого типа будет Блуждающее умертвие, которое встречается в первой локации, а также старец Цзинь-чи, находящийся в скрытой локации старого храма. В отличие от канона они будут иметь модели.

Боги и гиганты

Великанов в игре можно увидеть в начальной сцене. Они — четыре небесных царя, находящиеся на разных сторонах света, каждый из которых имеет связь со стихией. Север связан с землей, юг — с огнем, восток — с деревом, запад — с металлом. Их цель — поддерживать равновесие и гармонию вселенной, что объясняет вмешательство гигантов в дела Укуна, который становится бессмертным семью способами — через даосскую алхимию, эликсир и персики бессмертия, уничтожение записи в «Книге Мертвых», выживание в печи Восьми триграмм, преодоление наказания Гаутамы Будды и достижение просветления. Это вносит дисбаланс в мир, и в итоге Будда в качестве наказания превращает почти неуязвимого короля обезьян в камень.

Четыре великана.
Фото Black Myth Wukong

По ходу истории встречается бог даосско-буддийского пантеона маршал Небес и драконоборец Эрлан-шень. В мифах он выступает охотником за демонами, что становится возможно благодаря третьему глазу. Эта особенность позволяет ему видеть настоящее обличье сквозь любые трансформации и манипуляции с внешностью.

Эрлан.
Фото Black Myth Wukong

Одна из самых загадочных частей истории — происхождение Эрлана. Согласно мифам он является племянником Нефритового императора — верховного божества даосского пантеона.

Судьба Сунь Укуна

После превращения в камень и вынужденного путешествия с монахом Сюаньцзаном Укун по сюжету «Путешествия на Запад» становится «победителем Будды» и достигает просветления. Таким образом бунтарский дух переходит в долгожданную мудрость. В игре же судьба жизни на небесах не устроила героя, он попытался покинуть их, за что последовало наказание. Этот момент в биографии короля обезьян и становится началом игры.

Сунь Укун.
Фото Black Myth Wukong

Архитектура и локации

Отдельного внимания заслуживает проработка зданий, которые выполнены в традиционном китайском стиле. Многие храмы напоминают реальные буддийские монастыри, например, храмы Лунмэнь или Шаолинь, с их многоярусными крышами, резными драконами и статуями Будды. Игровые пагоды в духе Лэйфэнта или стилизация под Большую пагоду диких гусей (Даяньта) служат не просто декорациями — они ключевые точки сюжета, отражающие идею духовного восхождения.

Изображение Нефритового Императора во дворце.
Фото Общественное достояние

Одна из самых красивых локаций — Небесный дворец Нефритового императора, показанный в трейлерах. Это воплощение даосского рая: парящие платформы, облачные мосты, золотые крыши и бессмертные чиновники. Примечательно, что в «Путешествии на Запад» Сунь Укун разоряет этот дворец.

Заключение

История короля обезьян показывает, как можно успешно объединить китайскую мифологию и современную игровую культуру. Яркие национальные образы в сочетании с графикой, созданной на движке Unreal Engine 5, привлекли внимание западного сообщества геймеров. Популярность Black Myth: Wukong позволяет надеяться на продолжение истории, так как финал остался открытым, у разработчиков есть возможность для интерпретации канонов в следующих частях.

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