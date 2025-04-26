Эволюция жанра. Почему quota horror игры стали хитом: часть третья

Ранее мы вспоминали период зарождения игровых хорроров (читайте здесь) и появление кооператива в жанре (читайте здесь). Последние годы ознаменовались появлением нового вида ужастиков, который быстро завоевал популярность среди геймеров. «Quota Horror Games» — это кооперативные проекты, в которых игрокам необходимо выполнять определенные задания под давлением времени, при этом выживая в условиях смертельной опасности.

Lethal Company

Lethal Company. Фото instant-gaming

Эту игру, вышедшую в октябре 2023 года, можно считать прародителем жанра quota horror. Стоит отметить, что ее создал всего один разработчик — Zeekerss. В Lethal Company геймеры берут на себя роль работников космической корпорации, отправляющихся на заброшенные планеты для сбора ценных предметов. Главная цель проста — выполнить корпоративную квоту любой ценой, даже если это означает рисковать жизнью в окружении смертоносных существ.

Однако хоррор здесь не просто средство развлечения, а метафора современного рынка труда: страшно не столько умереть, сколько не выполнить план. Эта аналогия придает играм вроде Lethal Company особую глубину и социальную актуальность, резонирующую с опытом многих работников.

Экран квоты на корабле в Lethal Company. Фото wotpack

Особенность геймплея «Летальной Компании» заключается в том, что игроки должны тщательно взвешивать риски каждой вылазки. Корабль, служащий базой операций, оснащен терминалом для покупки оборудования — от простых фонариков до сканеров и даже радаров. Однако каждое приобретение уменьшает прибыль, а значит, усложняет достижение квоты. Смерть будет означает не только потерю снаряжения, но и потенциально провальную экспедицию. Социальная критика в Lethal Company выражена через безличную корпорацию, которая буквально направляет своих работников на смерть ради прибыли. Если команда не достигает квоты — контракт расторгается.

Популярность quota horror также тесно связана с акцентом на кооператив. Игры этого жанра раскрываются именно в компании друзей, когда пользователи вместе планируют рабочие вылазки, координируют действия и паникуют, когда что-то идет не по плану. Эта социальная составляющая превращает обычное прохождение в уникальный опыт коллективного выживания под давлением корпоративных требований.

Примечательно, что проекты в данном жанре не полагаются на графические изыски. Минималистичный визуальный стиль Lethal Company и игр, о которых мы расскажем далее, создает тревожную атмосферу не хуже более дорогих аналогов.

Content Warning

Content Warning. Фото dlcompare

1 апреля 2024 года вышла игра, разработчики которой использовали концепцию Lethal Company, но изменили геймплей. В Content Warning геймеры берут на себя роль контент-мейкеров, снимающих пугающие материалы в опасных локациях.

Content Warning. Фото Steam

Главная особенность проекта — система квот на просмотры, которые нужно набирать, чтобы продвигаться дальше. Это создает интересную динамику, где геймеры вынуждены рисковать ради лучших кадров, порой ставя себя в смертельно опасные ситуации. Возможность совместного прохождения делает игру еще более привлекательной, превращая страшные моменты в веселые воспоминания.

Content Warning не просто пугает — она также представляет собой сравнение с современной культурой медиа, где погоня за лайками и комментариями иногда принимает абсурдные формы. Эта метафора добавляет игре дополнительную глубину, которая позволяет ей выходить за рамки обычного хоррора. Сейчас творение Wilnyl, Philip, thePetHen, Skog и Zorro уже не так актуально, однако в течение небольшого времени после релиза оно произвело настоящий стриминговый бум, что до сих пор позволяет проекту собирать определенный онлайн (около 1000 человек в Steam)

R.E.P.O. (The Retrieve, Extract, and Profit Operation)

REPO. Фото PCGamesN

На данный момент один из самых нашумевших проектов года. Несмотря на то, что инди-игры уже давно привлекают колоссальное внимание, ошеломительный успех R.E.P.O. все равно вызывает восторг.

Кооперативный quota horror от шведской студии Semiwork буквально взорвал индустрию, разойдясь тиражом более 3 миллионов копий за месяц. Геймерам необходимо играть за роботов, выполняющих приказы ИИ по сбору ценных предметов в постапокалиптическом мире.

Главный экшен начинается, когда команда до шести человек пытается аккуратно перенести хрупкие ценности, одновременно избегая разнообразных монстров — от безобидных на первый взгляд уточек до смертоносных чудовищ с оружием.

REPO. Фото VGTimes

R.E.P.O. можно назвать эволюцией идей Lethal Company с большим акцентом на разрушаемость предметов и непредсказуемый хаос. А от Content Warning, где геймеры намеренно ищут опасность ради контента, игру отличает другая основная цель — сохранить товар целым и невредимым, что часто приводит к комичным ситуациям.

Визуальный стиль проекта напоминает VHS-записи, что добавляет атмосферности и уникальности. R.E.P.O. мастерски балансирует между страхом и юмором, создавая уникальный опыт, который особенно ярок в компании друзей. Пожалуй, именно эти факторы позволили творению шведских разработчиков взлететь на небывалые высоты.

Заключение

Quota horror games представляют собой уникальный геймплей, в котором успешно сочетаются элементы кооперативного выживания, выполнения заданий и ужаса. По мере того, как индустрия видеоигр продолжает эволюционировать, можно ожидать дальнейшего развития и этого стиля, а также появления новых, еще более инновационных творений, которые расширят границы возможного в мире хорроров.