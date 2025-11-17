Escape from Tarkov: с утра релиз, день свободен

Первые впечатления от релиза «Побег из Таркова»: разбираемся в проблеме со Steam и серверами, а также анализируем первые часы игрового процесса.

Классика каждого патча Escape from Tarkov: релиз не изменил традиции

«Побег из Таркова» добрался до заветной версии 1.0 и появился в Steam. Накануне разработчики отчитались о тщательной подготовке к этому дню: выпустили несколько трейлеров, поделились частью изменений. В 14.00 по МСК 15 ноября патч стал доступен игрокам. Сервера, как и всегда, не выдержали, из-за чего зайти в Escape from Tarkov нельзя было еще несколько часов. В это же время недоступен стал и официальный сайт игры, «очередь» для входа на него требовала более 30 минут ожидания. Впрочем, получив шанс попасть на главную страницу, вы могли лишь увидеть надпись о технических работах.

Технические работы на официальном сайте Escape from Tarkov. Фото Battlestate Games

Пользователи Steam испытывали еще больше проблем при запуске Escape from Tarkov, единственным оптимальным решением скачать игру оставался лишь официальный лаунчер. Скачать его можно только с сайта игры, «круг замкнулся». Вскоре пользователи нашли возможность скачать лаунчер по прямой ссылке, что частично решило проблему. Игроки, у кого Тарков или его утилита уже были установлены, столкнулись с другой бедой. При попытке запуска Escape from Tarkov появлялась ошибка подключения к серверам. Этот «аттракцион» знаком всем фанатам «Побега из Таркова», вряд ли многие были удивлены повторению ситуации на релизе. Последние годы даже крупные компании проводят «неудачные запуски» своих проектов. К сожалению, этим уже никого не удивишь.

Уникальный феномен: как нельзя было поиграть в «Тарков» через Steam

«Побег из Таркова» все же преподнес пользователям Steam сюрприз. Ошибка с кодовым обозначением «0» препятствовала обновлению и запуску игры в лаунчере стим-версии. Еще забавнее пояснение к ней, которое раскрывало суть проблемы. Папка с Escape from Tarkov называлась не «eft», как того требовал лаунчер игры. Похоже, в спешке и возможных переработках упустили название одной из переменных, что и стало причиной проблемы. Вскоре «Ошибка 0» уже была исправлена, остались лишь неработающие сервера Escape from Tarkov.

«Ошибка 0» в Escape from Tarkov. Фото Steam

«Не каждый сможет сбежать из Таркова», особенно если не сможет зайти в игру. У пользователей с переменным успехом получилось запустить проект при помощи стороннего лаунчера Battlestate Games уже через пару часов. Зайти в «Побег из Таркова» через Steam стало возможно лишь после полуночи по московскому времени.

Обучение и аутентичное погружение в атмосферу боли и страданий

Экран выбора языка в Escape from Tarkov. Фото Battlestate Games

Сразу после экрана выбора языка и своей фракции игрок грузился на карту «Эпицентр» в обучающую миссию. Предварительно «Побег из Таркова» знакомит с вселенной проекта при помощи сюжетного трейлера. Выглядит он хорошо и аутентично, вкратце поясняет суть происходящего вокруг и интригует дальнейшими событиями.

Сюжетный трейлер Escape from Tarkov перед обучением

В самом обучении Escape from Tarkov вас знакомят с основными механиками взаимодействия с окружением и оружием «в рейде». Все, что вы сможете вынести с собой с локации, останется у вас, что могло приятно удивить. Так что квестовые предметы и дорогие вещи имеет смысл беречь. К сожалению, в обучении уделено мало внимания принципу работы медицины, новичку в «Побеге из Таркова» придется разбираться самому. Escape from Tarkov также сразу дает вам понять основную концепцию игры — страдание.

Превью Escape from Tarkov. Фото Battlestate Games

В момент, как вы покинете лабораторию и вам объявят о необходимости двигаться к выходу, рядом с вами будет находиться «лутаемое» тело и зеленая лампочка. Если вы неосторожно подойдете ближе, то подорветесь на мине, которая вас сильно ранит, но не убьет, скорее всего. «Добро пожаловать в Тарков», хороший способ донести смысл и суть игры Escape from Tarkov.

Худшее преображение торговцев из возможных

Сразу после обучения вы наконец попадаете в меню игры. Все так же в «Персонаже» попадаете в свой «схрон». А также получаете возможность взаимодействовать с торговцами в другой вкладке. Для дальнейшего продвижения по игре вам придется нажать кнопку «посетить». Внешний вид моделей торговцев ужасен. Уровень проработки на уровне инди-проектов «Misery» или «КЛЕТЬ». Это не было какой-то необходимой частью Escape from Tarkov, так зачем добавлять в настолько плохом качестве. Слишком «халтурно» выглядит работа над внешним видом торговцев, модели ботов и ЧВК выглядят лучше на самых низких настройках графики с FSR.

Торговец «Барахольщик» в Escape from Tarkov. Фото Battlestate Games

Общие впечатления от релизной версии «Побега из Таркова»

Первые впечатления испорчены проблемами с серверами, ошибками Steam-версии Escape from Tarkov. Диалог с торговцами просто не хочется открывать. Оценить основные изменения в «Побеге из Таркова» пока трудно. Сервера все еще в перегруженном состоянии, из-за чего нет возможности объективно проверить работоспособность сетевого кода, который у Escape from Tarkov был одной из главных проблем, вместе с обилием багов.

Позиционирование звука стало лучше, но это еще предстоит проверить на дистанции. Оптимизация стала хуже, хотя некоторым текстурам уменьшили «проработку». Теперь падение FPS на 20-30 пунктов вне боя стали базой не только на «Улицах Таркова». Про уменьшение времени загрузки «в рейд» даже не стоит говорить, на это никто даже не надеялся.

Ранее анонсированные изменения. Фото Battlestate Games

Чуда на релизе «Побега из Таркова» не произошло, а игра столкнулась с ожидаемым ревью-бомбингом. В субботу рейтинг проекта в Steam опустился до «в основном отрицательный». Лишь 29% обзоров от пользователей из 16 000 положительные. Пока что все выглядит так, как и ожидали многие игроки. Возможно, после решения «проблем релиза» Escape from Tarkov раскроется. Пока лишь можно сказать, что если что-то и изменилось, то в худшую сторону. Иронично, чем «дальше» EfT от альфа-версии, тем меньше в нем хорошего. Релиз игры стал апогеем этой формулы.