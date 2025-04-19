InZoi, или Как создать лучший редактор персонажа в игровой индустрии

Игры с редакторам и персонажей давно стали частью индустрии . Графика серии The Sims, различных ММОRPG, например World of Warcraft, известна практически каждом у геймеру. В ышедшая в ранний доступ InZoi от корейской компании Krafton покорила фанатов симуляторов жизни сначала в Азии, а затем и на Западе.

Разработка исходила из инициативы гейм-дизайнера Хенджуна Кима. Разработчик стремился создать максимально реалистичную графику на движке Unreal Engine. Так были созданы первые зои (zoi), то есть игровые персонажи, которые составляют семьи и династии. Из-за схожести механик InZoi стали сравнивать с The Sims 4. Хенджун Ким рассказал:

«Она (InZoi. — Прим. «СЭ») разрабатывается корейской игровой компанией и является симулятором жизни, как The Sims, и я очень рад этому, потому что это мое второе интервью о ней, и я надеюсь, что всем остальным она понравится».

Схожие и уникальные механики рассмотрим в статье.

Реалистичный визуал

Если в The Sims 4 мы имеем дело с графикой, похожей на мультипликационную, то в InZoi сталкиваемся с куда более реалистичным визуалом, что стало возможным благодаря Unreal Engine 5. Чтобы получить подобную картинку в The Sims 4, необходимо было установить модификации, которые позволили бы улучшить качество графики и сделали персонажей приближенными к реальности.

Персонаж InZoi. Фото InZoi

Настройка вашего зои выглядит куда более разнообразной, чем в The Sims. В InZoi вы можете установить практически каждую черту лица и параметры тела, в отличие от The Sims, где часто предлагают уже установленные особенности внешности. Как и в серии игр от компании Maxis, есть свойства, которые нельзя изменить после создания вашего персонажа, например пол, возраст и черты личности.

Черты лица

Уникальной системой для InZoi стала Morph. Она позволяет настраивать персонажей таким образом, чтобы учесть все индивидуальные особенности. Из шаблонов-основ можно создать желаемую внешность, редактор достаточно гибкий.

Редактор персонажа. Фото InZoi

Другой уникальной фишкой InZoi стала возможность функции захвата и 3D-печати. Захват позволяет преобразовывать реальные фотографии в объекты игры и переносить реальную внешность в редактор.

Черты характера

Как и в Sims, вы можете настроить характер своего персонажа, но в корейской версии есть свои особенности. Система в InZoi намного сложнее и определяет поведение вашего зои в игре, так как выбранная черта персонажа влияет на жизненный и карьерный путь. Каждая сторона личности формирует геймплей, определяя, каким образом герой будет взаимодействовать с другими, и отличительные свойства, с которыми вам придется иметь дело.

Редактор персонажа. Фото InZoi

В зависимости от особенностей личности зои он может быть прирожденным лидером, амбициозным бизнесменом, творческим фантазером или авантюрным общественным активистом. Мотивы и жизненные ориентиры созданного героя формируют его уникальный характер и создают многогранный реалистичный образ.

Геймплей

После создания персонажа можно перейти к самой игре. Сначала предстоит выбрать город, в котором начнете прохождение. Приобрести первый дом за местную валюту — мяу. После этого необходимо настроить пространство, сделать ремонт или установить нужный интерьер. Также существует способ использовать пресеты — это готовые варианты комнат для дома. InZoi предоставляет большие возможности для реализации идей, так как игроки с помощью функции захвата создают новые предметы.

Скриншот из вступительного ролика к игре. Фото InZoi

Из-за того, что версия находится в раннем доступе, в игре все еще не так много контента для насыщенного геймплея. В этом смысле InZoi уступает The Sims 4. В Sims было выпущено 76 дополнений (расширения, игровые пакеты, наборы вещей), а также добавлены контент, моды, возможности для скачивания персонажей и планировки домов, квартир.

Скриншот из InZoi, выбор города для игры. Фото InZoi

Но так же, как и в Sims 4, вам необходимо следить за потребностями героя, прокачивать его навыки, устраивать его личную жизнь и расширять семью. Более того, существует система кармы, которая позволяет регулировать поведение героев InZoi. Она является системой учета действий всех жителей города, в то же время для каждого персонажа существует своя карма, а также общая статистика города, которую можно настраивать.

Окно персонажа и магазин. Фото InZoi

Существует семь уровней кармы: от ужасной до отличной. Чтобы ее улучшить, нужно совершать добрые поступки: быть вежливым, заботиться о других и так далее. А если вы будете делать что-то плохое, то она ухудшится. Также есть особые «пончики», которые могут как исправить карму, так и, наоборот, навредить.

Возможность создания уникальных предметов

Как уже упоминалось, для InZoi была создана уникальная система, позволяющая создавать кастомизированные предметы под ваши предпочтения. Игра автоматически преобразует фото в 3D-модель, которую можно использовать в различных локациях. Кастомизировать возможно все, от мебели и украшений до предметов одежды и аксессуаров. После этого готовая модель переносится в игровой мир и используется в геймплее.

Режим редактирования для создания предметов. Фото InZoi

Управление городом

В отличие от The Sims, в InZoi вы настраиваете не только параметры персонажей, но и характеристики города. Например, игрок вправе изменить погоду, социальную ситуацию и экономическое положение. Настройка города возможна вплоть до редактирования отдельного места, которое кажется вам неподходящим.

Вид на город. Фото InZoi

Сейчас для улучшения положения и упрощения в управлении можно использовать искусственный интеллект. ИИ выступает подспорьем для новичков, но крайне требователен к возможностям ПК. С включенной функцией игра становится более разнообразной, так как система управляет поведением неигровых зои, делая их поведение непредсказуемым и вариативным.

Заключение

InZoi — игра, которая обладает огромным потенциалом в своем жанре. На данный момент лучшей ее частью является редактор персонажей, позволяющий создать реалистичный образ героя. Геймплей пока отстает от других аспектов, но разработчики могут улучшить его с помощью дополнений, а фанаты — благодаря созданию пользовательских модификаций, как это часто бывает с симуляторами жизни.

Возможность обмениваться персонажами, вещами и другими элементами расширяет горизонты творчества. Хочется верить, что разработчики уделят внимание оптимизации игры с включенным искусственным интеллектом, так как высокая детализация делает ее очень требовательной к ресурсам компьютера. Если студия Krafton сможет реализовать задуманное даже частично, то игра станет мировым хитом и мы услышим о ней еще не раз.

Кирилл Вдовин