Хорроры. Появление кооператива в жанре: часть вторая

В первой части нашей статьи мы проследили эволюцию жанра хоррор-игр: от примитивной Haunted House до революционных Alone in the Dark (1992) и Resident Evil (1996), которые определили основы survival horror читайте здесь

Эти проекты погружали пользователей в атмосферу страха и одиночества, предлагая исключительно сольный опыт. Однако с развитием технологий и популярностью сетевых игр, разработчики начали экспериментировать с кооперативным геймплеем, давая возможность коллективно переживать ужасы.

Зарождение

Resident Evil: Outbreak (2003)

Resident Evil: Outbreak. Фото Игромания

Пионером кооператива в survival horror стала игра Resident Evil: Outbreak от Capcom. Команда до четырех игроков могла примерить роли обычных горожан с особыми навыками для выживания в Раккун-сити — от ускоренной регенерации до мастерства вскрывать замки. Целью было коллективное выживание среди полчищ зомби, решение логических задач и распределение скудных ресурсов.

Проект сохранил базовые принципы франшизы: фиксированные камеры, ограниченный инвентарь, узкие пространства. Однако новаторством стал акцент на взаимодействии: например, один игрок отвлекал чудовище, пока другой искал ключ, или делился медикаментами с раненым союзником.

Увы, технические ограничения эпохи и примитивный онлайн — не позволили релизу достичь массового успеха. Но несмотря на сложности, Outbreak продемонстрировала, что командная динамика способна не разрушать, а усиливать хоррор-напряжение, заложив основы для будущих экспериментов в жанре.

Left 4 Dead (2008)

Left 4 Dead. Фото IMDb

С релизом Left 4 Dead от Valve кооперативные хорроры обрели новый масштаб. Проект переосмыслил идею совместного выживания, предложив команде из четырёх участников противостоять бесконечным ордам зараженных. Фишкой игры стал алгоритм, генерирующий врагов, ресурсы и события в реальном времени, исходя из действий группы. Это не только обеспечивало уникальность каждого прохождения, но и подпитывало ощущение хаоса. Мрачные урбанистические пейзажи и леденящие душу звуки держали игроков в состоянии тревоги.

Ключевым элементом стала механика взаимозависимости: чтобы выжить, группа должна была синхронизировать действия — прикрывать тылы, делиться боеприпасами, вытаскивать товарищей из когтей монстров. Успех был закреплён сиквелом 2009 года, который обогатил геймплей новыми локациями, оружием и типами врагов. Именно Left 4 Dead превратил кооперативные ужасы из нишевого эксперимента в массовое явление.

Прорыв совместного геймплея в хоррорах

The Forest (2014)

The Forest. Фото Coop-Land

В 2014 году выход The Forest от студии Endnight Games ознаменовал новый виток в эволюции жанра. Геймплей представлял собой командную борьбу за жизнь на загадочном острове, кишащем враждебными каннибалами.

Проект сочетал исследование открытого мира, крафтинг и элементы психологического напряжения: выжившие добывали ресурсы, возводили укрепления и отражали атаки существ, чья агрессия усиливалась под покровом ночи. Жуткую обстановку поддерживали мрачные подземелья, тревожные звуковые эффекты и непредсказуемое поведение противников, способных незаметно выслеживать или нападать из засады.

Совместный геймплей делал ставку на согласованность действий: распределение ролей (поиск провизии, охрана базы) и взаимовыручка в моменты кризиса становились залогом успеха. Новаторское творение покорило аудиторию реиграбельностью и гнетущей атмосферой, доказав, что командные ужасы способны удерживать в напряжении даже искушенных поклонников жанра.

Dead by Daylight (2016)

Dead by Daylight. Фото Syrekx

Студия Behaviour Interactive представила миру Dead by Daylight — проект, переосмысливший каноны жанра через асимметричное противостояние. Четыре жертвы, объединившись против игрока в роли безжалостного антагониста, стремятся уцелеть в мрачных декорациях: покинутых клиниках, глухих фермах и прочих зловещих пространствах. Задача выживших — восстановить генераторы и бежать, тогда как убийца преследует их, используя уникальные навыки, такие как невидимость и телепортация.

Разработчики сохранили атмосферу ужаса за счёт гнетущего звукового сопровождения, кромешной тьмы и ощущения неминуемой опасности. Важным элементом стала механика взаимопомощи: персонажи могут спасать товарищей, но каждый такой шаг грозит фатальной ошибкой. Арсенал маньяков — от изощренного Траппера до легендарного Майкла Майерса — привносит вариативность, меняя тактику каждого матча. Баланс между кооперацией и страхом обеспечил игре многомиллионную аудиторию, а напряженное командное противостояние превратило Dead by Daylight в эталон жанра.

Phasmophobia (2020)

Phasmophobia. Фото Portal VR

Phasmophobia от студии Kinetic Games также сумела привнести новшества в кооп-хорроры. Игроки примеряют на себя роли паранормальных исследователей, изучающих покинутые усадьбы, учебные заведения, сельские угодья и прочие зловещие места для документирования аномалий.

Проект рассчитан на команду до четырех человек и внедряет инновации вроде голосового взаимодействия: призраки откликаются на речь участников, усиливая как реализм, так и погружение. Густой мрак, тревожная акустика и хаотичные действия потусторонних существ развивают паранойю, а дефицит оборудования — фонарей, измерительных приборов — подчеркивает беззащитность группы.

Поддержка VR сделала Phasmophobia еще более иммерсивной, а кооперативный геймплей требует четкой координации, чтобы не стать жертвой призрака. Игра стала хитом на стриминговых платформах, благодаря эмоциональным реакциям игроков и их взаимодействию.

Влияние стриминга

Кооперативные хорроры идеально подходят для стриминговых платформ, таких как Twitch и YouTube, где зрители наслаждаются реакциями медийных личностей и их взаимодействием. Phasmophobia стала настоящей сенсацией благодаря моментам, когда игроки кричат от испуга или спорят о том, кто должен войти в темную комнату.

The Forest и Dead by Daylight также популярны среди стримеров из-за динамичного геймплея и эмоциональных ситуаций, возникающих при совместном прохождении.

Прямые трансляции не только повысили популярность кооперативных хорроров, но и привлекли к жанру новую аудиторию, укрепив его место в гейм-культуре.

Заключение

Разработка кооперативного хоррора представляет собой непростую творческую задачу: совместное прохождение часто снижает интенсивность страха, присущего сольным проектам вроде Amnesia или Outlast. Для сохранения тревожной атмосферы авторы применяют оригинальные решения. Например, в The Forest ощущение опасности поддерживается ночными нападениями каннибалов и погружением в мрачные локации. Phasmophobia усиливает напряжение через ограниченную видимость и непредсказуемое поведение призраков. В Dead by Daylight постоянное давление создает двусторонний геймплей: пока один участник играет за убийцу, остальные остаются в уязвимом положении.

Подобные приемы помогают совместить коллективное взаимодействие с психологическим дискомфортом, доказывая, что командный опыт и пронизывающий душу ужас могут дополнять друг друга, а тимплей лишь обостряет жуткое очарование жанра.