Топ-5 лучших трансферов в истории Counter-Strike

В этой статье мы рассмотрим пять лучших трансферов в истории CS:GO, которые привели к значительным успехам для команд и игроков. Мы учитывали только переходы между профессиональными коллективами, закрывая глаза на воспитанников академий, которые перешли в основной ростер своей организации.

1. s1mple в Natus Vincere (2016)

Александр s1mple Костылев. Фото Metaratings

В августе 2016 года Александр s1mple Костылев перешел в Natus Vincere из Team Liquid. До прихода звездного снайпера NAVI была сильной командой, но не могла стабильно конкурировать с лучшими. s1mple, уже известный своим талантом, но с репутацией токсичного игрока, искал организацию, где мог бы раскрыть свой потенциал.

«Этот день для меня является огромной радостью, так как мы подписали одного из самых талантливых и перспективных игроков мира», — заявлял киберспортивный директор Natus Vincere Евгений HarisPilton Золотарев.

С приходом s1mple «Рожденные побеждать» превратились в одну из самых доминирующих команд в CS:GO. Они выиграли множество S-tier-турниров, включая ESL One New York-2016, ESL One Cologne-2018, BLAST Premier Global Final-2020 и Intel Grand Slam Season 3. Кульминацией стал PGL Major Stockholm-2021, где NAVI не проиграла ни одной карты, а Александр был назван MVP. Этот трансфер стал переломным для Natus Vincere, сделав их постоянным претендентом на титулы. s1mple, признанный лучшим игроком мира в 2018, 2021 и 2022 годах, стал символом команды, а его индивидуальные награды, включая 21 медаль MVP от HLTV, подчеркивают его вклад. Трансфер снайпера считается одним из самых влиятельных в истории CS:GO, так как он не только поднял NAVI на новый уровень, но и изменил восприятие того, чего может достичь один игрок.

2. ropz в FaZe Clan (2022)

Робин ropz Куль. Фото Новости спорта

Робин ropz Куль присоединился к FaZe Clan из MOUZ в январе 2022 года. FaZe искала игрока, который мог бы завершить их состав после нескольких лет без крупных побед. ropz, известный своим хладнокровием и точностью, был идеальным кандидатом. С приходом эстонца FaZe Clan начала доминировать, выиграв IEM Katowice-2022, PGL Major Antwerp-2022, IEM Cologne-2022 и ESL Pro League Season 15. Эти победы сделали FaZe первой интернациональной командой, выигравшей «мейджор» в CS:GO (в составе были представлены игроки пяти разных национальностей).

«Довольно иронично, что по итогам турнира в финале встретились FaZe Clan и G2 Esports. Это были две команды, которые я недавно рассматривал в качестве приоритетных вариантов продолжения карьеры. Я рад, что выбрал переход в FaZe Clan, а не в G2 Esports», — заявлял игрок после финала IEM Katowice-2022.

Робин идеально вписался в роль люркера, дополняя агрессивный стиль FaZe. Способность выигрывать ключевые раунды и стабильная игра сделали его незаменимым. Этот трансфер не только привел FaZe Clan к вершине, но и показал, как один игрок может завершить пазл чемпионской команды. Период доминирования европейской организации в 2022 году стал возможным во многом благодаря ropz.

3. ZywOo в Team Vitality (2018)

Матье ZywOo Эрбо. Фото liquipedia

Матье ZywOo Эрбо стал игроком Team Vitality в октябре 2018-го, перейдя в новый клуб из against All authority. Vitality только вошла в CS:GO и искала молодого таланта, чтобы построить конкурентоспособную команду. ZywOo, тогда еще малоизвестный игрок, быстро доказал свою ценность. С французской звездой Vitality выиграла множество турниров, включая DreamHack Open Atlanta-2018, EPICENTER-2019, BLAST Premier Fall-2020, IEM Winter-2021, BLAST.tv Paris Major-2023, где ZywOo получил звание MVP. Снайпер все еще находится в ростере «пчел» и в этом сезоне уже завоевал два трофея на IEM Katowice-2025 и BLAST Open Spring-2025. ZywOo, признанный лучшим игроком мира в 2019, 2020 и 2023 годах, стал краеугольным камнем Vitality. Его рекордные 23 медали MVP от HLTV подчеркивают его выдающиеся способности. Трансфер Матье позволил Vitality стать одной из ведущих команд мира и завоевать их первый «мейджор», что сделало его одним из самых значимых переходов в истории.

4. Magisk в Astralis (2018)

Эмиль Magisk Райф. Фото liquipedia

Эмиль Magisk Райф перешел в Astralis из OpTic Gaming в феврале 2018 года. Astralis потеряла ключевого игрока, когда Kjaerbye неожиданно перебрался в North (читайте здесь).

Magisk — молодой и талантливый рифлер, был выбран для заполнения этой бреши.

«Я был очень рад, но понимал, что являлся не единственным вариантом для Astralis. Не хотелось слишком рассчитывать на трансфер, чтобы потом не разочароваться. Когда стало известно, что организация приглашает именно меня», — вспоминал Эмиль о своем переходе в датский гранд.

С Magisk Astralis установила эпоху доминирования, выиграв три «мейджора» подряд: FACEIT Major London-2018, IEM Katowice-2019 и StarLadder Berlin Major-2019, а также множество других S-tier-турниров, таких как ESL Pro League Season 7 и BLAST Pro Series Global Final-2019. Magisk принес Astralis универсальность и стабильность, что позволило коллективу достичь беспрецедентного успеха. Его трансфер стал ключевым фактором в создании самой успешной команды в истории CS:GO, которая удерживала первое место в рейтинге HLTV 406 дней подряд. Этот переход подчеркивает, как правильный игрок может усилить уже сильный состав.

5. NiKo в G2 Esports (2020)

Никола NiKo Ковач. Фото ESL

Никола NiKo Ковач перешел из FaZe Clan в G2 Esports в октябре 2020 года. G2 искала лидера, который мог бы вывести команду на новый уровень после нескольких лет без крупных титулов. NiKo, один из лучших стрелков мира, был идеальным выбором.

«Может быть, я разочарую кого-то этим решением, но я верю, что это лучший исход для обеих сторон», — говорил Никола после перехода в G2 из FaZe Clan.

Вместе с боснийцем команда выиграла IEM Katowice-2023, BLAST Premier World Final-2022 и дошла до финала PGL Major Stockholm-2021, где уступила NAVI. NiKo принес G2 не только свои стрелковые навыки, но и лидерские качества, что позволило коллективу стабильно выступать на высоком уровне. Хотя «самураи» еще не выиграли «мейджор», трансфер NiKo сделал их постоянным претендентом на титулы. Его влияние на коллектив и способность переламывать ход матчей сделали этот переход одним из ключевых в истории CS:GO.