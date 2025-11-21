StarLadder Budapest Major 2025. Все что нужно знать о главном турнире года в CS2

Главное о Мажоре по КС 2 в 2025

Турнир пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии — Будапеште. В соревновании примут участие 32 команды, которые разыграют призовой фонд в размере 1.25 миллионов долларов. Действующим чемпионом является Team Vitality, которая одержала победу на BLAST.tv Austin Major 2025.

Team Vitality — чемпион BLAST.tv Austin Major 2025. Фото HLTV

Ключевые особенности турнира:

Все 32 команды получили прямые приглашения на основе Valve Regional Standings

Три швейцарских этапа перед плей-офф

Впервые в истории Counter-Strike гранд-финал в формате Bo5

Все этапы турнира пройдут при поддержке живой аудитории

Расписание и результаты мейджора по КС2 2025

StarLadder Budapest Major 2025 состоит из четырех последовательных этапов. Первые три проводятся по швейцарской системе, где команды играют до трех побед или трех поражений.

Первый этап (Stage 1)

Даты: 24-27 ноября 2025

Место: MTK Sportpark

Участники: 16 команд

Второй этап (Stage 2)

Даты: 29 ноября — 2 декабря 2025

Место: MTK Sportpark

Участники: 16 команд

Третий этап (Stage 3)

Даты: 4-7 декабря 2025

Место: MTK Sportpark

Участники: 16 команд

Плей-офф

Даты: 11-14 декабря 2025

Место: MVM Dome

Участники: 8 лучших команд турнира

Формат: одиночная сетка на выбывание

Матчи: Bo3 до финала, финал — Bo5

Таблица группового этапа

В отличие от традиционного группового формата, StarLadder Budapest Major использует швейцарскую систему на всех трех начальных этапах. Команды встречаются с соперниками на основе текущего соотношения побед и поражений.

Принцип работы швейцарки:

Команды с одинаковым счетом встречаются между собой

Три победы = выход на следующий этап

Три поражения = вылет с турнира

Важная особенность формата: в швейцарских этапах все матчи, кроме решающих (на выход в следующую стадию или на вылет), проходят в формате best-of-1. Решающие матчи играются в формате best-of-3. Это добавляет непредсказуемости и делает каждую игру критически важной.

Сетка первых матчей Stage 1 на StarLadder Budapest Major 2025. Фото liquipedia

Сетка плей-офф

Плей-офф Budapest Major 2025 пройдет на престижной арене MVM Dome, вмещающей более 20 тысяч зрителей. Восемь лучших команд будут распределены по сетке на основе их результатов из третьего этапа.

Формат плей-офф:

Четвертьфиналы: Bo3 (11-12 декабря)

Полуфиналы: Bo3 (13 декабря)

Матч за третье место: Bo3 (14 декабря)

Гранд-финал: Bo5 (14 декабря)

Budapest Major станет первым турниром в истории Counter-Strike Major Championships, где финал будет проходить в формате best-of-5.

Участники Major Budapest 2025

На StarLadder Budapest Major 2025 выступят 32 команды со всего мира. Впервые в истории мажоров все участники получили прямые приглашения на основе Valve Regional Standings.

Распределение по регионам:

Европа: 16 команд

Америка: 10 команд

Азия: 6 команд

Команды третьего этапа (Stage 3):

Европа: Team Vitality, Team Spirit, Team Falcons, MOUZ, G2 Esports Америка: The MongolZ, FURIA Esports Азия: FlyQuest

Участники третьей стадии StarLadder Budapest Major 2025. Фото liquipedia

Команды второго этапа (Stage 2):

Европа: Aurora Gaming, Natus Vincere, Astralis, 3DMAX, Team Liquid, Passion UA, Америка: MIBR

Азия: TYLOO

Участники второй стадии StarLadder Budapest Major 2025. Фото liquipedia

Команды первого этапа (Stage 1):

Европа: FaZe Clan, GamerLegion, fnatic, Ninjas in Pyjamas, B8 Esports, PARIVISION Америка: M80, Legacy, NRG, Imperial Esports, Fluxo

Азия: Rare Atom, Lynn Vision Gaming, RED Canids, The Huns, FlyQuest

Участники первой стадии StarLadder Budapest Major 2025. Фото liquipedia

Призовой фонд турнира СтарЛаддер Будапешт Мажор 2025

Общий призовой фонд StarLadder Budapest Major 2025 составляет 1.25 миллионов долларов. Все 32 команды-участницы получат денежное вознаграждение независимо от результата.

Распределение призовых:

Топ-8 (плей-офф):

1 место: 500 тысяч долларов

2 место: 170 тысяч долларов

3-4 место: 80 тысяч долларов

5-8 место: 45 тысяч долларов

Stage 3:

9-16 место: 25 тысяч долларов

Stage 2:

17-24 место: 15 тысяч долларов

Stage 1:

25-32 место: 5 тысяч долларов

Помимо прямых призовых, команды и игроки получают процент от продаж капсул со стикерами. Исторически доход от стикеров популярных команд превышает призовые деньги в несколько раз.

Золотой стикер Astralis на StarLadder Budapest Major 2025. Фото Steam

Где смотреть турнир по CS2?

StarLadder Budapest Major 2025 будет доступен на множестве платформ на разных языках.

Twitch: Главная платформа для просмотра мажора с официальными каналами на английском, русском, португальском и других языках.

YouTube: Альтернативная платформа с полными трансляциями и VOD матчей.

Steam и CS2: Прямо из игры Counter-Strike 2 можно смотреть матчи через систему GOTV, которая позволяет выбирать камеру любого игрока.

HLTV.org: Крупнейший портал предоставит подробную статистику в реальном времени и ссылки на все трансляции.

Где пройдет Мажор по КС2

StarLadder Budapest Major 2025 пройдет в столице Венгрии — Будапеште на двух престижных площадках.

MTK Sportpark — первые три этапа турнира пройдут на этом современном спортивном комплексе, который вмещает несколько тысяч зрителей.

MVM Dome — решающие матчи турнира, включая плей-офф и исторический Bo5 гранд-финал, пройдут на крупнейшей крытой арене Венгрии, вмещающей более 20 тысяч зрителей.

MVM Dome. Фото StarLadder

Церемония открытия StarLadder Budapest Major 2025

StarLadder обещает грандиозное шоу, которое задаст тон всему турниру. Церемония открытия пройдет 24 ноября перед началом первых матчей Stage 1 на MTK Sportpark и включит видеопроизводство мирового уровня, презентацию команд и грандиозное шоу на арене.

Когда состоится мейджор по КС 2 2025?

StarLadder Budapest Major 2025 пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года. Турнир растянется на три недели непрерывного Counter-Strike.

Неделя 1: 24 ноября — 2 декабря (Stage 1 и Stage 2)

Неделя 2: 4-7 декабря (Stage 3)

Неделя 3: 11-14 декабря (Плей-офф)

Budapest Major 2025 станет последним крупным турниром года в календаре Counter-Strike 2.

Где купить билеты на турнир?

Билеты на StarLadder Budapest Major 2025 продаются волнами на официальном сайте major.starladder.com.

MTK Sportpark: Билеты на групповые этапы (20-50 долларов за день)

MVM Dome: Билеты на плей-офф (50-150+ долларов в зависимости от места)

Призовые

500 тысяч долларов за первое место — это один из крупнейших призовых в истории Counter-Strike Major Championships. Даже команды, выбывшие на Stage 1, получают 5 тысяч долларов что показывает уважение Valve и StarLadder ко всем участникам.

Budapest Major имеет тот же призовой фонд, что и Austin Major 2025 (1.25 миллионов долларов), но отличается историческим нововведением — Bo5 финалом. Пять карт в решающем матче означают больше стратегического разнообразия и зрелищности, а также максимальную проверку глубины подготовки команд.