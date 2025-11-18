«Чем заняться в дороге?»: подборка лучших игр для «убийства» времени на телефон

Многие люди сталкиваются с необходимостью куда-то добираться на общественном транспорте или при помощи такси. Не всегда удобно и есть возможность читать книгу или смотреть сериал. Для того чтобы время пути «пролетело» незаметно, существуют простые и увлекательные игры на ваш Android или iOS.

Smash Hit

Визуальный стиль игры на телефон. Фото Mediocre

Жанр: Аркада

Разработчик: Mediocre

Цена: Бесплатная, с возможностью разовой покупки «премиума», который открывает больше режимов и точки сохранения

Эта игра про медитативные броски железных шариков в объекты «на пути». Вы постепенно двигаетесь, а перед вами возникают препятствия, которые необходимо вовремя сломать. Столкновение с преградой уменьшает ваш запас шариков, который пополняется, если попадать в специальные иконки на вашем пути. Разнообразие режимов и красивый дизайн звуков и визуала в сочетании с простой механикой делают этот проект лучшим выбором.

Plants vs. Zombies

Арт с игровым полем Plants vs. Zombies. Фото Electronic Arts

Жанр: Стратегия

Разработчик: Electronic Arts

Цена: Условно-бесплатная

Серия игр про противостояние зомби и растений. На телефонах есть несколько проектов на выбор. Классикой считается первая часть, которая вышла в 2011 году, но до сих пор актуальна. Игра разделена на уровни, в которых вы сажаете растения в огород для защиты от наступающих зомби. Разнообразие врагов и «союзников» добавляет интерес.

The Bonfire: Forsaken Lands

Скриншот игры на смартфон. Фото FredBear Games Ltd

Жанр: Стратегия

Разработчик: FredBear Games Ltd

Цена: Условно-бесплатная

Еще одна простая концепция, но теперь про выживание в суровом прошлом. Добывайте ресурсы и пропитание, занимайтесь охотой, отправляйте своих жителей на борьбу с монстрами. В основном вы отдаете приказы и наблюдаете за тем, как развивается поселение.

Let's Create! Pottery 2

Пример вазы из игры на телефон. Фото Infinite Dreams

Жанр: Аркадный симулятор

Разработчик: Infinite Dreams

Цена: Условно-бесплатная

Если хочется «поработать руками» и вы всегда мечтали лепить горшки из глины, но ваше место проживания не очень соответствует такому хобби, то есть решение. Вторая часть довольно успешного симулятора гончара, в котором вам нужно при помощи своих пальцев создавать различные предметы. Получается аутентично, и вскоре уже вы «лепите» десятки горшков, кувшинов. При этом вы задаете им форму, выбираете орнамент, так что простор для творчества присутствует.

Adorable Home

Атмосфера уюта в игре на смартфон. Фото HyperBeard

Жанр: Симулятор

Разработчик: HyperBeard

Цена: Условно-бесплатная

Для тех, кому хочется по дороге на учебу или работу ранним утром почувствовать милую атмосферу уюта, есть эта игра. В «Милом доме» вы приезжаете с «второй половинкой» в новое место. Теперь вам предстоит обустроить его по вашему вкусу и заниматься делами по хозяйству. Постепенно у вас будут копиться «очки любви», при помощи которых вы сможете изменить больше вещей в интерьере.

Doodle Jump

Пример игрового процесса на телефоне из Doodle Jump 2. Фото Lima Sky LLC

Жанр: Аркада

Разработчик: Lima Sky LLC

Цена: Условно-бесплатная

Одна из самых первых популярных игр на телефон «для убийства времени». Примерно 12-13 лет назад в нее играл почти каждый школьник с телефоном, а «перемены» благодаря Doodle Jump «пролетали» незаметно. Выражение «нестареющая классика» взялось не на пустом месте, оно применимо и к этой игре. Проект привлекает минималистичным дизайном под тетрадку в клеточку. Игровой процесс прост: прыгайте и поднимайтесь выше, минуя препятствия.

Hay Day

Рекламный скриншот игры на смартфон. Фото Supercell

Жанр: Симулятор

Разработчик: Supercell

Цена: Условно-бесплатная

Симуляторы фермы, возможно, одни из самых популярных в мире, существует множество вариантов на разных платформах. Некоторые даже вспомнят любимую на постсоветском пространстве «Веселую ферму». В Hay Day игровой процесс несколько отличается и больше подходит для телефонов. Суть остается та же, вы выращиваете различные продукты и строите новые здания или расширяете поля. Всю продукцию, от пшеницы до молочных изделий, можно продать, чтобы развивать свою ферму дальше.

Crossy Road

Скриншот игрового процесса на смартфоне. Фото HIPSTER WHALE

Жанр: Аркада

Разработчик: HIPSTER WHALE

Цена: Условно-бесплатная

Еще одна аркадная милая пиксельная игра на ваш смартфон. Вам также необходимо продвигаться как можно дальше, избегая столкновения с движущимися машинами. В эту игру можно играть даже одним пальцем, что идеально подходит для «убийства времени», пока едете в общественном транспорте.

Life is a Game

Рекламный скриншот игры на телефон. Фото StudioWheel

Жанр: Симулятор

Разработчик: StudioWheel

Цена: Условно-бесплатная

Для тех, кто хочет просто расслабиться и большую часть времени «следить» за происходящим на экране, тоже есть вариант. Здесь вы смотрите за жизнью одного человека с момента его рождения до самой смерти. Игрок лишь задает ему вектор развития и интересы. Life is a Game предоставляет возможность взглянуть на жизнь разных людей «со стороны».