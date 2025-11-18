Топ-10 телевизоров с диагональю 65 дюймов в 2025 году

18 ноября, 19:00
Цена: от 139 999 рублей
TCL 65C8K — технологический флагман 2025 года, успешно конкурирующий с более дорогими брендами. Его революционная панель CrystGlow WHVA обеспечивает нативную контрастность 7000:1 и улучшенные углы обзора. Технология подсветки Mini LED с 1680 зонами затемнения и пиковой яркостью 4500 нит гарантирует детализированное изображение без засветов, а цветовой охват DCI-P3 на 97% обеспечивает естественные и насыщенные цвета. Поддержка форматов Dolby Vision и IMAX Enhanced раскрывает потенциал контента в высочайшем качестве, а встроенная функция защиты зрения снижает нагрузку на глаза при длительном просмотре.
Дизайн без видимых рамок создает эффект безграничного экрана. А за звук в телевизоре отвечает мощная Hi-END-аудиосистема с сабвуфером Audio by Bang & Olufsen с Dolby Atmos.
Геймеры оценят поддержку 4К 144 Гц, VRR, ALLM и поддержку AMD FreeSync Premium Pro для максимально плавной картинки. Умная платформа Google TV предоставляет доступ ко всем популярным сервисам, а дополнительный встроенный микрофон позволяет управлять телевизором в режиме hands-free (без рук) с помощью голоса без пульта.
Цена: от 250 000 рублей
Революционная модель от Samsung, объединяющая технологии Quantum Dot и OLED в единую панель QD-OLED. Панель третьего поколения обеспечивает непревзойденную контрастность с абсолютно черным цветом и одновременно яркие, насыщенные цвета благодаря квантовым точкам. Нейронный процессор Quantum 4K с 20 нейросетями в режиме реального времени оптимизирует изображение, улучшая детализацию и цветопередачу. Частота обновления 144 Гц и удобная One Connect Box для подключения всех устройств делают эту модель отличным выбором для требовательных пользователей.
Цена: от 150 000 рублей
Один из самых сбалансированных OLED-телевизоров на рынке от признанного лидера в производстве OLED-панелей. Процессор Alpha 9 Gen 6 использует искусственный интеллект для улучшения качества изображения любого контента. Идеальный черный цвет, широкие углы обзора и отличная работа с играми благодаря панели 120 Гц с поддержкой VRR и G-Sync. WebOS 23 предлагает интуитивный интерфейс с голосовым управлением и быстрым доступом к популярным стриминговым сервисам.
Цена: от 99 999 рублей
TCL 65C7K — еще одна модель от TCL, которая предлагает большинство премиальных технологий по более доступной цене. Модель оснащена технологией QD-Mini LED с пиковой яркостью 2600 нит и впечатляющей контрастностью 7000:1. Комплексная система устранения ореолов включает мощные светодиоды нового поколения, суперфокусирующие микролинзы и короткий оптический путь Micro-OD. HVA-экран с технологией бионической микроструктуры в форме крыла бабочки обеспечивает усиление контрастности в пять раз по сравнению с IPS-панелями и широкие углы обзора более 178 градусов. Технология Quantum Dot гарантирует 97% покрытия цветового пространства DCI-P3. Процессор AiPQ Pro с искусственным интеллектом оптимизирует изображение на уровне пикселей, улучшая контраст, цвет, четкость и движение. Аудиосистема Audio by Bang & Olufsen с Hi-END-динамиками и цифровым интерфейсом Beosonic создает объемное звучание с поддержкой Dolby Atmos. Для геймеров предусмотрены нативная частота 144 Гц в 4K, AMD FreeSync, игровая панель с эксклюзивными интерфейсами для Xbox, Switch и PlayStation, а также поддержка соотношений сторон 21:9 и 32:9. Google TV обеспечивает доступ ко всем популярным стриминговым сервисам с голосовым управлением.
Цена: от 180 000 рублей
Sony традиционно славится лучшей в индустрии обработкой изображения, и X95J не исключение. Когнитивный процессор XR анализирует контент так же, как это делает человеческий мозг, фокусируясь на главных объектах сцены. Технология XR Triluminos Pro обеспечивает расширенный цветовой охват с естественными оттенками. Подсветка Full Array LED с локальным затемнением создает впечатляющую контрастность, а акустическая система Acoustic Multi-Audio превращает весь экран в динамик, синхронизируя звук с изображением.
Цена: от 120 000 рублей
Отличное соотношение цены и качества от китайского бренда Hisense. Подсветка Mini LED со множеством зон локального затемнения обеспечивает глубокий черный цвет и высокую детализацию. Пиковая яркость до 2500 нит гарантирует яркое и контрастное HDR-изображение. Частота 144 Гц и технология Quantum Dot для насыщенных цветов делают эту модель привлекательным вариантом для тех, кто ищет премиальные функции по доступной цене.
Цена: от 140 000 рублей
Модель на базе технологии Neo QLED (Mini LED от Samsung) с IPS-панелью, обеспечивающей отличные углы обзора без потери качества изображения. Процессор Neural Quantum 4K оптимизирует картинку с помощью искусственного интеллекта. Антибликовое покрытие позволяет комфортно смотреть телевизор даже в ярко освещенных помещениях. Tizen OS предлагает удобный интерфейс с голосовыми ассистентами, а Object Tracking Sound+ создает объемное звучание.
Цена: от 110 000 рублей
LG предлагает интересную альтернативу OLED в виде QNED — комбинации Quantum Dot, NanoCell-фильтра и подсветки Mini LED. Процессор Alpha 7 Gen6 улучшает качество контента в режиме реального времени. Панель с частотой 120 Гц отлично подходит для игр на современных консолях. WebOS 23 обеспечивает быстрый доступ к стриминговым сервисам и удобное управление умными функциями телевизора.
Цена: от 45 000 рублей
Для тех, кто ищет большой экран по доступной цене, Hyundai предлагает хорошее решение с основными Smart-функциями. 4K-разрешение, Smart TV на базе YaOS с голосовым ассистентом «Алисой», поддержка HDR10 и Dolby Audio. Тонкие рамки создают современный внешний вид. Отличный вариант для дачи, второй комнаты или тех, кто не хочет переплачивать за премиальные функции.
Цена: от 50 000 рублей
Телевизор от «Сбера» с собственной экосистемой «Салют ТВ», полностью интегрированной с российскими сервисами. Голосовой ассистент «Салют», интеграция с GigaChat и Kandinsky, поддержка всех популярных российских стриминговых платформ. Панель 4K HDR обеспечивает хорошее качество изображения. Идеальный выбор для тех, кто активно пользуется экосистемой «Сбера» и российскими онлайн-сервисами.
При выборе телевизора с диагональю 65 дюймов важно учитывать тип матрицы, бюджет и расстояние просмотра. OLED обеспечивает идеальный черный цвет и широкие углы обзора, но стоит дороже. Сочетание технологий QLED и Mini LED также предлагает глубокий черный цвет, но более высокую яркость, долгий срок службы и отличное соотношение цены и качества. Обычные LED-панели подойдут для ограниченного бюджета.
Все современные модели 65 дюймов имеют 4K-разрешение, что является оптимальным для этой диагонали. Для игр на консолях нового поколения желательна частота 120-144 Гц. Обязательно обратите внимание на поддержку HDR — минимум HDR10, а Dolby Vision станет дополнительным преимуществом.
Smart-платформа определяет удобство использования. Android/Google TV предлагает максимум приложений, webOS от LG славится интуитивным интерфейсом, Tizen от Samsung — хорошей оптимизацией, а российские ОС обеспечивают лучшую интеграцию с локальными сервисами.
Оптимальное расстояние для просмотра телевизора 65 дюймов составляет 2 метра, именно на таком удалении от экрана вы получаете максимальный эффект погружения.
Реклама. Рекламодатель ООО «ТИЭСЭЛ РУС», ИНН 9704048397
Erid: 2VfnxvSQLbT
Delongi13
Сбер от 50? Я его на 11 ноября за 19500 взял для дачи. Дороже за это гагно нормальный человек платить не будет
18.11.2025
Niko McCowrey
Запоминается последнее, не так ли? Поэтому "сбер" должен идти последним, а перед ним краткая оценка всего остального и фраза "А теперь - безусловный лидер!" Учись, корреспондент, маркетингу в рекламе.
18.11.2025
За спорт!
45 косарей, дануна
18.11.2025