Топ-10 телевизоров с диагональю 65 дюймов в 2025 году

Телевизоры с диагональю 65 дюймов (165 см) стали оптимальным выбором для современных гостиных и домашних кинотеатров. Они обеспечивают эффект полного погружения в происходящее на экране, при этом не требуя огромных помещений. Мы составили рейтинг лучших моделей, доступных на российском рынке в 2025 году, учитывая соотношение цены и качества, технические характеристики и отзывы пользователей.

1. TCL 65C8K

TCL 65C8K. Фото TCL

Цена: от 139 999 рублей

TCL 65C8K — технологический флагман 2025 года, успешно конкурирующий с более дорогими брендами. Его революционная панель CrystGlow WHVA обеспечивает нативную контрастность 7000:1 и улучшенные углы обзора. Технология подсветки Mini LED с 1680 зонами затемнения и пиковой яркостью 4500 нит гарантирует детализированное изображение без засветов, а цветовой охват DCI-P3 на 97% обеспечивает естественные и насыщенные цвета. Поддержка форматов Dolby Vision и IMAX Enhanced раскрывает потенциал контента в высочайшем качестве, а встроенная функция защиты зрения снижает нагрузку на глаза при длительном просмотре.

Дизайн без видимых рамок создает эффект безграничного экрана. А за звук в телевизоре отвечает мощная Hi-END-аудиосистема с сабвуфером Audio by Bang & Olufsen с Dolby Atmos.

Геймеры оценят поддержку 4К 144 Гц, VRR, ALLM и поддержку AMD FreeSync Premium Pro для максимально плавной картинки. Умная платформа Google TV предоставляет доступ ко всем популярным сервисам, а дополнительный встроенный микрофон позволяет управлять телевизором в режиме hands-free (без рук) с помощью голоса без пульта.

2. Samsung QE65S95C

Samsung QE65S95C. Фото Samsung

Цена: от 250 000 рублей

Революционная модель от Samsung, объединяющая технологии Quantum Dot и OLED в единую панель QD-OLED. Панель третьего поколения обеспечивает непревзойденную контрастность с абсолютно черным цветом и одновременно яркие, насыщенные цвета благодаря квантовым точкам. Нейронный процессор Quantum 4K с 20 нейросетями в режиме реального времени оптимизирует изображение, улучшая детализацию и цветопередачу. Частота обновления 144 Гц и удобная One Connect Box для подключения всех устройств делают эту модель отличным выбором для требовательных пользователей.

3. LG OLED65C3RLA

LG OLED65C3RLA. Фото LG

Цена: от 150 000 рублей

Один из самых сбалансированных OLED-телевизоров на рынке от признанного лидера в производстве OLED-панелей. Процессор Alpha 9 Gen 6 использует искусственный интеллект для улучшения качества изображения любого контента. Идеальный черный цвет, широкие углы обзора и отличная работа с играми благодаря панели 120 Гц с поддержкой VRR и G-Sync. WebOS 23 предлагает интуитивный интерфейс с голосовым управлением и быстрым доступом к популярным стриминговым сервисам.

4. TCL 65C7K

TCL 65C7K. Фото TCL

Цена: от 99 999 рублей

TCL 65C7K — еще одна модель от TCL, которая предлагает большинство премиальных технологий по более доступной цене. Модель оснащена технологией QD-Mini LED с пиковой яркостью 2600 нит и впечатляющей контрастностью 7000:1. Комплексная система устранения ореолов включает мощные светодиоды нового поколения, суперфокусирующие микролинзы и короткий оптический путь Micro-OD. HVA-экран с технологией бионической микроструктуры в форме крыла бабочки обеспечивает усиление контрастности в пять раз по сравнению с IPS-панелями и широкие углы обзора более 178 градусов. Технология Quantum Dot гарантирует 97% покрытия цветового пространства DCI-P3. Процессор AiPQ Pro с искусственным интеллектом оптимизирует изображение на уровне пикселей, улучшая контраст, цвет, четкость и движение. Аудиосистема Audio by Bang & Olufsen с Hi-END-динамиками и цифровым интерфейсом Beosonic создает объемное звучание с поддержкой Dolby Atmos. Для геймеров предусмотрены нативная частота 144 Гц в 4K, AMD FreeSync, игровая панель с эксклюзивными интерфейсами для Xbox, Switch и PlayStation, а также поддержка соотношений сторон 21:9 и 32:9. Google TV обеспечивает доступ ко всем популярным стриминговым сервисам с голосовым управлением.

5. Sony XR-65X95J

Sony XR-65X95J. Фото Sony

Цена: от 180 000 рублей

Sony традиционно славится лучшей в индустрии обработкой изображения, и X95J не исключение. Когнитивный процессор XR анализирует контент так же, как это делает человеческий мозг, фокусируясь на главных объектах сцены. Технология XR Triluminos Pro обеспечивает расширенный цветовой охват с естественными оттенками. Подсветка Full Array LED с локальным затемнением создает впечатляющую контрастность, а акустическая система Acoustic Multi-Audio превращает весь экран в динамик, синхронизируя звук с изображением.

6. Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO

Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO. Фото Hisense

Цена: от 120 000 рублей

Отличное соотношение цены и качества от китайского бренда Hisense. Подсветка Mini LED со множеством зон локального затемнения обеспечивает глубокий черный цвет и высокую детализацию. Пиковая яркость до 2500 нит гарантирует яркое и контрастное HDR-изображение. Частота 144 Гц и технология Quantum Dot для насыщенных цветов делают эту модель привлекательным вариантом для тех, кто ищет премиальные функции по доступной цене.

7. Samsung QE65QN85C

Samsung QE65QN85C. Фото Samsung

Цена: от 140 000 рублей

Модель на базе технологии Neo QLED (Mini LED от Samsung) с IPS-панелью, обеспечивающей отличные углы обзора без потери качества изображения. Процессор Neural Quantum 4K оптимизирует картинку с помощью искусственного интеллекта. Антибликовое покрытие позволяет комфортно смотреть телевизор даже в ярко освещенных помещениях. Tizen OS предлагает удобный интерфейс с голосовыми ассистентами, а Object Tracking Sound+ создает объемное звучание.

8. LG 65QNED91

LG 65QNED91. Фото LG

Цена: от 110 000 рублей

LG предлагает интересную альтернативу OLED в виде QNED — комбинации Quantum Dot, NanoCell-фильтра и подсветки Mini LED. Процессор Alpha 7 Gen6 улучшает качество контента в режиме реального времени. Панель с частотой 120 Гц отлично подходит для игр на современных консолях. WebOS 23 обеспечивает быстрый доступ к стриминговым сервисам и удобное управление умными функциями телевизора.

9. Hyundai H-LED65BU7003

Hyundai H-LED65BU7003. Фото Hyundai

Цена: от 45 000 рублей

Для тех, кто ищет большой экран по доступной цене, Hyundai предлагает хорошее решение с основными Smart-функциями. 4K-разрешение, Smart TV на базе YaOS с голосовым ассистентом «Алисой», поддержка HDR10 и Dolby Audio. Тонкие рамки создают современный внешний вид. Отличный вариант для дачи, второй комнаты или тех, кто не хочет переплачивать за премиальные функции.

10. Sber SDX-65U4125

Sber SDX-65U4125. Фото SBER

Цена: от 50 000 рублей

Телевизор от «Сбера» с собственной экосистемой «Салют ТВ», полностью интегрированной с российскими сервисами. Голосовой ассистент «Салют», интеграция с GigaChat и Kandinsky, поддержка всех популярных российских стриминговых платформ. Панель 4K HDR обеспечивает хорошее качество изображения. Идеальный выбор для тех, кто активно пользуется экосистемой «Сбера» и российскими онлайн-сервисами.

Как выбрать телевизор 65 дюймов

При выборе телевизора с диагональю 65 дюймов важно учитывать тип матрицы, бюджет и расстояние просмотра. OLED обеспечивает идеальный черный цвет и широкие углы обзора, но стоит дороже. Сочетание технологий QLED и Mini LED также предлагает глубокий черный цвет, но более высокую яркость, долгий срок службы и отличное соотношение цены и качества. Обычные LED-панели подойдут для ограниченного бюджета.

Все современные модели 65 дюймов имеют 4K-разрешение, что является оптимальным для этой диагонали. Для игр на консолях нового поколения желательна частота 120-144 Гц. Обязательно обратите внимание на поддержку HDR — минимум HDR10, а Dolby Vision станет дополнительным преимуществом.

Smart-платформа определяет удобство использования. Android/Google TV предлагает максимум приложений, webOS от LG славится интуитивным интерфейсом, Tizen от Samsung — хорошей оптимизацией, а российские ОС обеспечивают лучшую интеграцию с локальными сервисами.

Оптимальное расстояние для просмотра телевизора 65 дюймов составляет 2 метра, именно на таком удалении от экрана вы получаете максимальный эффект погружения.