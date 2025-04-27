Жанр RTS сегодня: перспективы и влияние на другие стратегии. Большой разбор жанра

В этом материле мы затронем аспекты, открывающие возможность лучше понять, что стало со стратегиями в реальном времени и ждет ли RTS что-то в будущем. Попробуем выяснить, умер ли жанр, скатывается ли уровень игр в нем, а может, RTS в прекрасном состоянии, разглядеть которое мы не можем из-за собственной предвзятости?

Самым важным для нас будет разобраться в том, что такое жанр RTS. К сожалению, не все так очевидно, как могло бы показаться. Как понять стратегию в реальном времени? Здесь сразу можно подметить четкое разделение с пошаговыми стратегиями, от которых и отделяет это известное Real-Time. Тут и скрывается корень сложности определения жанра. В первую очередь это про принятие решений в постоянно обновляющейся ситуации. Но как много здесь остается стратегии?

Основой RTS является пугающий масштаб микроменеджмента строениями и боевыми единицами, чаще всего вам нужно превзойти своего противника в бою и уничтожить его базу. Иронично получается, что в этом жанре куда больше тактических решений, чем стратегических.

«Ее следовало бы назвать «тактикой в реальном времени» с элементами стратегии. Задача Supreme Commander заключалась в том, чтобы сделать стратегию действительно стратегической, открыв в игре огромный театр военных действий, с невероятными, никогда ранее не виданными суперюнитами, которые требуют от игрока особого мышления, прежде чем пытаться развернуть их на поле боя...» — об этой шокирующей идее высказывался один из создателей Total Annihilation и Supreme Commander, Крис Тейлор в интервью в преддверии выхода последней.

Разработчик Крис Тейлор. Фото PCGamesN

Поскольку микроменеджмент укоренен в фундаменте жанра, преобладание тактики кажется чем-то естественным, в этом нет ничего плохого. Тем более это не исключает стратегической составляющей. Поэтому следует признать эту парадоксальность, что открывает возможность причислить к жанру куда более широкий спектр игр. Говоря о микроменеджменте, необходимо упомянуть высокий порог вхождения в этот жанр, это особенно касается классических представителей RTS.

Лучшим способом понять характеристики RTS будет рассмотреть примеры. И начнем с самого, наверное, громкого имени среди всех представителей, это серия игр WarCraft.

Warcraft 2: Tides of Darkness. Фото Warcraft 2: Tides of Darkness

Гейм-плей основывается на нескольких базовых принципах. Во-первых, вокруг сбора ресурсов при помощи подконтрольных специализированных юнитов. Во-вторых, на строительстве зданий для разных задач: оборона, производство ресурсов, создание юнитов. В-третьих, все это необходимо для создания армии, при помощи которой и необходимо уничтожить противника. Особенно хорошо эти основы демонстрируют первые игры серии.

Скриншот из WarCraft 3: Reign Of Chaos. Фото WarCraft 3: Reign Of Chaos

Скриншот из WarCraft 3: Reign Of Chaos. Фото WarCraft 3: Reign Of Chaos

Многие знакомы с данной серией и приблизительно понимают эту формулу. Например, Age Of Empires и StarCraft добавляли механики и разнообразия или же делали упор на баланс в случае последней. При этом запустив одну из этих игр или открыв видео с прохождением, вам сразу же бросится в глаза особенность гейм-плея классических RTS. И совершенно неважно будет ли это ностальгическое видео по WarCraft или трансляция киберспортивного матча StarCraft II.

Классические RTS

Скриншот из WarCraft 3: Reign Of Chaos. Фото WarCraft 3: Reign Of Chaos

Не будем изобретать велосипед и пытаться сформулировать то, что многие хорошо понимают под этим названием. Их гейм-плей мы рассмотрели ранее. Сюда можно отнести линейки игр Age of Empires, WarCraft, Cossacks (Казаки), Red Alert и другие.

Age of Empires II. Фото Steam

Cossacks II: Napoleonic Wars. Фото Steam

Command & Conquer Red Alert. Фото Steam

Киберспортивные RTS

При первом взгляде данный поджанр вызовет недоумение или вопросы. Многие классические RTS дают возможность поучаствовать в многопользовательских баталиях. Или же сам по себе киберспорт не является каким-то отдельным жанром, чтобы это казалось уместным. Но различие на самом деле весьма существенно в деталях гейм-плея. Больший упор — на соревнование с другими игроками посредством уравновешенных механик. Игры данного жанра имеют четкие правила, хорошее разнообразие юнитов и строений, но с подходом, где самым важным будет баланс фракций и юнитов под мультиплеер. Также характерная черта — рейтинговые матчи и таблицы лидеров.

Скриншот из StarCraft 2: Wings of Liberty. Фото StarCraft 2: Wings of Liberty

Гейм-дизайн строится вокруг предоставления всем сторонам равных возможностей почти во всем, кроме отдельных аспектов асимметричного баланса фракций. Кратко можно описать это как «только необходимое и ничего лишнего». Да, речь конечно же о легендарных Supreme Commander и StarCraft. Вторая серия игр до сих пор популярная для стратегий киберспортивная дисциплина, что в большой степени демонстрируют жизнеспособность всего жанра. А комментирование игр по Supreme Commander Юрием Профессионалом видели большинство интересующихся RTS людей в русскоязычном сообществе.

Wargame

Ярким представителем этого поджанра можно назвать одноименную серию игр от компании Eugen Systems. Сами по себе так называемые варгеймы существовали и до появления видеоигр, но с возникновением последних была занята новая ниша. Жанр RTS очень многое брал от них на начальном этапе, а позже они развивались параллельно друг другу, но сейчас вполне уместным будет сказать, что варгеймы влились в RTS и теперь являются его полноправными представителями.

Steel Division 2. Фото Steam

Отличаются они еще большим упором на тактическую составляющую, где стратегия занимает не более десятой части гейм-плея. При этом они сохраняют микроменеджмент большого числа юнитов или отрядов в реальном времени. В ваши задачи входит лишь уничтожать противника, захватывать важные точки, но не приходится заботиться о цепочке производства юнитов. И если говорить о недостаточности глубоко стратегической составляющей, то этот аргумент работает и против всего жанра RTS в целом, собственно, это и было одним из предметов споров фанатов пошаговых стратегий и RTS.

Глобальные стратегии с элементами управления в реальном времени

Первые, кто открывает гибриды среди поджанров RTS, глобальные стратегии. Микроменеджмент юнитов здесь в большинстве случаев уступает командованию армиями в большем масштабе, а строительству базы на смену приходит руководство экономикой страны. Хоть в этих играх и присутствует смена скорости и пауза, это все еще крайне приближено к определению RTS. При этом в данных играх куда больше стратегических чем тактических элементов, связано это с тем, что представители жанра во многом произрастают из пошаговых, где традиционно больше внимания уделяется макроуровню. В качестве ярких представителей можно назвать игровые серии от компании Paradox Interactive: Hearts of Iron, Victoria, Europa Universalis.

Hearts of Iron IV. Фото Steam

Victoria 2. Фото Steam

Europa Universalis 4. Фото Steam

Гибридные

Hegemony III: Clash of the Ancients. Фото Steam

Нельзя не упомянуть сочетание двух противоположностей, речь идет о пошаговых стратегиях и RTS. Здесь все просто, управление глобально происходит в пошаговом темпе, а при необходимости имеется переход в режим реального времени, чаще всего это связано с боями непосредственно армий. Эти игры — достаточная редкость, но лучшими представителями по праву можно назвать серии Total War и Hegemony. Сама составляющая боев в реальном времени уже сильно ушла от жанра RTS, здесь куда меньше аспектов и микроменеджмента.

Total War: MEDIEVAL II — Definitive Edition. Фото Steam

Менеджмент в реальном времени

Формулировка весьма расплывчата, потому что существует множество игр с элементами управления в реальном времени и в жанре стратегий. При этом они крайне далеки от основ, но упоминания все же достойны из-за наличия элементов RTS, которые им приходятся вроде немки-прабабушки среди русских родственников. Тем более что чаще всего в медийном поле популярность среди широкой аудитории находят игры именно из этого поджанра. Можно даже выделить принцип: чем дальше от классического восприятия RTS, тем больше шансов стать популярными.

Anno 1800. Фото Steam

Их наличие в списке можно считать поводом для гордости нашей родной прабабушки в лице RTS. Может, живет и не по заветам предков, но зато счастливее некоторых. Сюда можно отнести некоторые градостроительные симуляторы или игры про менеджмент ресурсов. Их многообразие большое, и сложно точно определить, кого стоит сюда включать, а кого нет. Их перечень может варьироваться от Maron Lords до Rimworld. Но здесь кому что больше нравится.

Manor Lords. Фото Steam

RimWorld. Фото Steam

Это не является общепринятой классификацией как минимум из-за того, что ее в принципе нет для игровых жанров. Слишком много существует вариантов, и все разной степени актуальности. Это современный взгляд с оглядкой на все то, что нам уже известно про индустрию, и том, какое множество жанровых сочетаний имеют некоторые современные игры. Всегда эту классификацию можно дополнить в дискуссии.

Обстановка в 2025 году

Наконец настал момент обсудить ситуацию на момент начала 2025 года. Пройдемся по классике, она все еще популярна среди пользователей, что играли в RTS в лучшие годы жанра, они ее проходят снова или просто периодически запускают. С новыми играми все еще есть некая беда, они, конечно, выходят, и некоторые из них хороши. При этом известные классические линейки вроде WarCraft и Age of Empires сегодня не радуют фанатов чем-то новым.

Warcraft 3: Reforged. Фото Warcraft 3: Reforged

Последняя попытка переиздания под названием WarCraft III: Reforged хоть и привлекла внимание, но сложно говорить о теплом приеме среди игроков, да и оценки у нее не такие, какие ждешь от легенды жанра. Серия Age Of Empires же просто повторяет все то, что уже было, правда, с переменным успехом. Это вообще одна из основных проблем жанра RTS, все новое — это хорошо забытое... Нет, здесь подойдет лучше другая фраза, все, что есть, это незабытое старое и ничего нового. В сочетании с серьезным порогом вхождения новичку потребуется не одна сотня часов, чтобы влиться в игру, делает жанр мало привлекательным для новичков, при этом не показывает ничего нового.

They Are Billions. Фото Steam

В 2019 году вышла They Are Billions, нашедшая весьма большую популярность, не в последнюю очередь благодаря использованию процедурной генерации карт для создания уникальной ситуации в каждой партии, а также удачному сочетанию с жанром выживания, так еще и в тематике зомби апокалипсиса. Еще один неплохой представитель — это Northgard 2018 года.

Northgard. Фото Steam

Эта игра хорошо сочетает жанры RTS и выживания, также реиграбельности добавляет система случайных эффектов окружения, например, погода или болезни. А кого можно было бы упомянуть из гигантов? Ремейки великих игр прошлого, как Age of Empires 2, выходят, но это всего лишь новый внешний вид старой классики, которая и так любима.

Dune: Spice Wars. Фото Steam

Dune:Spice Wars подавала большие надежды для фанатов жанра, встретили ее тепло, имеет очень хорошие отзывы в Steam. И если вы ее пропустили, то стоит все же с ней ознакомиться как ни с чем другим. Многие классические механики жанра на месте, к ним органично добавили систему случайных событий и политику, что в том числе сделало игру более глубокой, при этом неизбежно повысив сложность. Со временем ее онлайн угас, и сейчас он представляет из себя лишь несколько сотен человек, что мало даже по меркам стратегий среднего качества. «Дюна» хоть и предложила интересное окружение и основу гейм-плея в духе старых RTS с некоторыми новшествами, но это не стало возрождением жанра.

Киберспортивная составляющая чувствует себя неплохо, турниры по Supreme Commander и StarCraft 2 проводятся и собирают зрителей, хоть и куда меньше, чем другие дисциплины. Собственно, онлайн StarCraft обрел некую стабильность и сейчас составляет более 400 тысяч игроков в месяц, что неплохой результат для игры с высоким порогом вхождения, тем более стагнирующего жанра.

WARNO. Фото Steam

Среди варгеймов почетное место занимает WARNO, впрочем, и здесь главный фактор — это продолжение культовой серии Wargame, но, справедливости ради, принесла в свой поджанр некоторые изменения, хотя они были выработаны в других проектах разработчика и по сути несильно продвинули механики вперед. Линейка Total War также переживает не лучшие времена, разработчик тонет в большом количестве проблем, но у серии появляются неплохие середнячки, а игры по вселенной Вархаммера позволяют линейке Total War все еще громко звучать, иногда в скандалах, все же чаще благодаря позитивным поводам.

Total War: Warhammer III. Фото Steam

Глобальные стратегии в реальном времени по большей части держатся на продуктах Paradox Interactive, при этом имеют высокую популярность, и даже люди, не знакомые с жанром, знают о них, потому что игры приобрели значительную популярность и вышли на широкую аудиторию. Есть экономические RTS или смесь градостроительных симуляторов, которые в малой степени представляют интерес в контексте данной статьи, хоть они и заняли свою нишу, приобрели популярность. К счастью, перечисленное выше не позволяет выдать заключение, что жанр погибает. К сожалению, высокий порог вхождения пугает новых игроков, а главное — не всегда понятно, а ради чего пытаться вклиниться в такую игру, если есть множество других вариантов.

Можно отметить, что многие перешли в свое время на жанр MOBA именно из RTS. В текущие времена MOBA выглядит куда привлекательнее и перспективнее, так как порог вхождения значительно ниже, при этом глубина гейм-плейных возможностей на должном уровне, хотя очевидно и уступает тактической составляющей RTS. Но это совершенно не повод кого-то хоронить, хорошие игры в жанре все еще выходят, новички также вливаются, иначе аудитория просто постепенно убавлялась бы. На данный момент она скорее пребывает в стабильном состоянии, вряд ли что-то может серьезно переломить ситуацию. Классические RTS выполняют роль изумруда среди множества проектов, варгеймы выглядят перспективным направлением, на которые можно обратить внимание. Спустя столько лет стагнации поджанр обрел свою вторую жизнь, но вряд ли есть кто-то способный с уверенностью такое предрекать всему жанру RTS.

Достойны внимания

Напоследок обсудим возможные перспективные игры, которые могут привлечь ваше внимание. Первая новинка, которую стоит ждать, если вы поклонник Верховного Главнокомандующего, — это Sanctuary: Shattered Sun. Она выглядит перспективным наследником Supreme Commander и обещает большее разнообразие юнитов и некоторые новые возможности с оружием, изменяющим ландшафт.

Sanctuary: Shattered Sun. Фото Steam

Конечно, далеко до уровня Planetary Annihilation как одного из идейных предшественников, но при этом далеко не уходит по сложности от Supreme, что нельзя сказать про аннигиляцию. После выхода игры будет самое время приобщиться к жанру RTS, хотя бы попробовав данный продукт.

ZeroSpace. Фото Steam

Еще одной интересной новинкой, выход которой постепенно приближается, отметим Zero Space. Она обещает сбалансированные 4 разнообразные фракции с хорошим и интересным потенциалом для мультиплеера и киберспорта в духе StarCraft. Но если соревновательный элемент в сложных играх вас, наоборот, только отталкивает, то здесь планируется весьма большая одиночная кампания. Так что если вы любили StarCraft или другие классические RTS за опыт прохождения одиночных миссий, то и вам есть чему порадоваться в этой игре. Обязательно следите за новостями.

Broken Arrow. Фото Steam

И последней хотелось бы порекомендовать Broken Arrow в поджанре варгеймов. Игра выросла из русскоязычной фанбазы серии Wargame. Здесь есть все необходимое для варгейма: разнообразие юнитов, билдостроение и огромный потенциал тактических возможностей. Главной особенностью является большее число механик, связанных с современными видами вооружений, а помимо них, упрощающие взаимодействие с некоторыми боевыми единицами. Поскольку микроменеджмента было много, а стало еще больше, боевые единицы обзавелись возможностями самим ставить дымовую завесу, находясь под огнем. Бои проходят в локациях, вдохновленных реальными местами, в том числе городах. Игра предоставляет отличную возможность проводить свои операции в плотной городской застройке, что давно ждали поклонники жанра. Есть и множество других, более мелких деталей. Если вас заинтересовало, то сможете найти эту информацию на ресурсах разработчиков. Релиз игры в Steam назначен на июнь этого года.

Заключение

Официальный арт по игре StarCraft II. Фото Blizzard Entertainment

Жанр переживает не лучший свой период, что все же не ставит на нем крест. У его киберспортивной части, определенно, остаются поклонники, кому-то все еще будет нужна столь сложная дисциплина, поэтому прощаться не стоит. Тяжелее ситуация с классикой, ведь «как раньше» уже не привлекает, а «как лучше» воспринимается как лишние механики. Попытки найти прорыв не прекращаются, для фанатов найдется во что поиграть, но для широкой аудитории пока вряд ли. Варгеймы же, наоборот, выходят из десятилетнего застоя, привлекая новичков. Возможно они даже подарят всему жанру новые светлые времена. К счастью, будущее у них есть, и оно не будет темнее ночи.

Максим Устинов