Топ-15 игр с самым лучшим сюжетом за последние 15 лет

Сюжет — неотъемлемая часть множества видеоигр, но есть такие, где он становится в центр внимания и захватывает миллионы геймеров. В статье рассказываем о 17 лучших сюжетных играх, что выходили в течение 15 лет.

1. God of War (2018)

Жанр — экшен-приключение

Разработчик — Santa Monica Studio

Издатель — Sony Interactive Entertainment

Дата выхода — 20 апреля 2018

Платформы — PC, PS4

Цена — от 1099 рублей

Рейтинг — Metacritic — 94/100; GameRankings — 94,10%

Трейлер God of War

Продолжение в серии God of War заслуженно занимает свое место среди игр с лучшим сюжетом. История рассказывает о Кратосе, который оказался в атмосфере Северной Европы — Скандинавии, ему предстоит помогать Атрею, чтобы вместе справиться с пантеоном богов. Сюжет открывает персонажей мифологии с новой стороны, которую мы не привыкли видеть в человекоподобных персонажах. God of War займет вас на множество часов, а его продолжение раскроет подробности финала и составляющие Рагнарека. О Кратосе, его истории и событиях мы уже писали в одном из материалов ниже.

2. Horizon Zero Dawn (2017)

Жанр — экшен-RPG

Разработчик — Guerrilla Games

Издатель — Sony Interactive Entertainment

Дата выхода — 28 февраля 2017

Платформы — PC, PlayStation 4-5,

Цена — от 900 рублей

Рейтинг — Metacritic — 89/100; GameRankings — 88,36%

Трейлер Horizon Zero Dawn

В центре сюжета РПГ — девушка Элой, которая оказалась в эпицентре постапокалиптического мира спустя 1000 лет после уничтожения цивилизации. Героиня охотится на роботов, заполонивших весь мир, — это необходимо делать не только с помощью боевых навыков, но и смекалки. Элой начинает исследовать мир после прохождения испытания для членов племени — игра включает в себя основной сюжет и множество побочных квестов, которые позволят узнать больше как о мире, так и о колоритных персонажах.

3. Red Dead Redemption 2 (2018)

Жанр — приключенческий боевик, вестерн, шутер от первого или третьего лица

Разработчик — Rockstar Studios

Издатель — Rockstar Games

Дата выхода — 26 октября 2018

Платформы — PC, PlayStation 4, Xbox One

Цена — от 1200 рублей

Рейтинг — Metacritic — 97/100; GameRankings — 96,45%

Трейлер Red Dead Redemption 2

Экшен-адвенчура, что относится к играм с хорошим сюжетом, — он сделан по-настоящему качественно, как и весь проект. Поиграть предстоит за члена банды Датча Ван дер Линде по имени Артур Морган, в той же организации состоят и герои прошлой части. События развернутся в 1899 году после неудачной операции по ограблению парома в Блэкуотере. Банде противостоят нанятые магнатом Левитом Корнуоллом агенты детективного агентства Пинкертона во главе с Эндрю Милтоном, а также бандиты из конкурирующей банды Кольма О'Дрисколла. Игра с хорошей графикой и сюжетом заслуженно входит в топ.

4. Baldur's Gate 3 (2023)

Жанр — пошаговая ролевая RPG

Разработчик — Larian Studios

Издатель — Larian Studios

Дата выхода — 3 августа 2023

Платформы — PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Цена — от 2200 рублей

Рейтинг — Metacritic — 96/100; OpenCritic — 96/100

Трейлер Baldur's Gate 3

«Врата Балдура» рассказывают истории персонажей, что случайно оказались жертвами иллитидов (свежевателей разума). После операционного вмешательства в их головы встраиваются личинки, что в конечном итоге сделает из героев таких же монстров. Выжившим предстоит найти свой путь к спасению и исцелению или в конечном счете принять свою участь. В походе игрока сопровождают персонажи разных профессий и специализации, например эльфийка-жрица Шэдоухарт, вампир-плут Астарион, воительница Лаэзель и другие. Игра с крутым сюжетом — это точно про Baldurs Gate.

5. Atomic Heart (2023)

Жанр — ролевой шутер от первого лица

Разработчик — Mundfish

Издатель — Focus Entertainment, VK Play, Astrum Entertainment

Дата выхода — 21 февраля 2023

Платформы — PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Цена — от 2500 рублей

Рейтинг — Metacritic — 76/100; OpenCritic — 74/100

Трейлер Atomic Heart

Лучшая игра с интересным сюжетом от российских разработчиков Mundfish в стиле шутера. Основное действие разворачивается на «Предприятии 3826», что в 1955 году находится на территории альтернативного Советского Союза, ставшем главным производителем робототехники. Профессор Сеченов разрабатывает нейроконнектер «Мысль» и «Коллектив 2.0», чтобы закрепить собственную власть в верхушке СССР. Однако запуск проходит неудачно, и на предприятии начинается восстание машин, где находится наш герой — майор Сергей Нечаев — ему предстоит выбраться живым и разобраться в произошедшем.

6. «Ведьмак 3: Дикая охота» (The Witcher 3) (2015)

Жанр — экшен-RPG

Разработчик — CD Projekt RED, Saber Interactive

Издатель — CD Projekt RED

Дата выхода — 19 мая 2015

Платформы — PC, PlayStation 4-5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Цена — от 3300 рублей

Рейтинг — Metacritic — 93/100; GameRankings — 91,11%

Трейлер Ведьмак 3: Дикая охота (The Witcher 3)

История Геральта из Ривии покорила миллионы игроков по всему миру — это одна из лучших игр с сюжетом на ПК. Персонаж вновь оказывается втянут в самый эпицентр событий, сочетающихся со славянской мифологией, — вселенная создана польским писателем Анджеем Сапковским. Благодаря разветвленной системе квестов провести в игре предстоит долгое время, что принесет множество удовольствия от эстетичности мира и колоритных героев, встречающихся на каждом углу. Помимо базовой версии, выходили и расширяющие дополнения — «Каменные сердца» и «Кровь и вино».

7. Detroit: Become Human (2018)

Жанр — экшен-приключение, интерактивное кино

Разработчик — Quantic Dream

Издатель — Sony Interactive Entertainment

Дата выхода — 25 мая 2018

Платформы — PC, PS4

Цена — от 400 рублей

Рейтинг — Metacritic — 80/100; GameRankings — 77,3%

Трейлер Detroit: Become Human

Сюжетная игра, которая при выходе вызвала нехилую волну ажиотажа, так как подняла этические вопросы о свободе воли и возможностях роботов, продолжающих медленно входить в наш современный мир. В центре находятся истории сразу трех героев, что живут в Детройте 2038 года — их линии отчасти соприкасаются друг с другом, — андроида Маркуса, являющегося сиделкой знаменитого художника, детективного робота Коннора и Кэры, которая выступает как домработница Тодда Уильямса и его дочери Алисы. Всем им предстоит столкнуться с нелегким выбором, который изменит их судьбу.

8. Death Stranding (2019)

Жанр — экшен-адвенчура с открытым миром

Разработчик — Kojima Productions, Guerrilla Games

Издатель — Sony Interactive Entertainment, 505 Games

Дата выхода — 8 ноября 2019

Платформы — PC, PlayStation 4, PS5, Xbox Series X/S

Цена — от 600 рублей

Рейтинг — Metacritic — 86/100; GameRankings — 83,17%

Трейлер Death Stranding

Однопользовательская видеоигра в жанре экшен, приключения с открытым миром, которая рассказывает историю о постапокалиптическом мире после катаклизма «Выход Смерти». Эта катастрофа связана с существованием жизни после смерти: каждый человек, помимо смертного тела («Ха»), обладает и бессмертной душой («Ка»). Главный герой курьер Сэм помогает «отделу утилизации трупов» перевезти человеческий труп в крематорий за городом Центральный узел, однако на них нападают твари, жаждущие помешать игроку. Сэм хочет разобраться в произошедшем и выяснить что-то о пропавшей дочери Бриджет Стрэнд — Амелии.

9. Mass Effect Legendary Edition (2021)

Жанр — экшен-RPG, шутер от третьего лица

Разработчик — BioWare

Издатель — Electronic Arts

Дата выхода — 14 мая 2021

Платформы — PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One

Цена — от 850 рублей

Рейтинг — Metacritic — 86/100; OpenCritic — 87/100

Трейлер Mass Effect Legendary Edition

Содержит в себе сразу три игры, рассказывающие историю капитана Шепарда — он хочет объединить людей против высокотехнологичной и развитой расы Жнецов. Жнецы — разумные роботы. Так как у Шепарда нет конкретной внешности, разработчик сделал возможность настроить ее самостоятельно — от предыстории и до пола. Сюжет раскрывает подробности существования и противостояния Жнецам. Переработанная версия получила улучшенную графику в сочетании с сюжетной игрой.

10. The Last of Us (2013) и The Last of Us: Part 2 (2020)

Жанр — стелс-экшен-приключение, survival horror

Разработчик — Naughty Dog

Издатель — Sony Interactive Entertainment

Дата выхода (последней) — 2 сентября 2022

Платформы — PC, PS3, PS4, PS5

Цена — от 2000 рублей

Рейтинг — Metacritic — 88/100; OpenCritic — 86/100

Трейлер The Last of Us: Part 2

Сюжетная игра, действия которой происходят в апокалиптическом мире, где буйствует «чума» из-за мутировавшего гриба-кордицепса. Идея появилась у Нила Дракмана после просмотра фильма «Планета Земля», где было показано, как паразит кордицепс, который обычно убивает насекомых, таких как муравьи, гусеницы, мухи или пауки, в прямом смысле слова начинает прорастать в организме, и насекомое превращается в некое подобие инфицированного зомби. Главные герои — Джоэл и Элли — выживают в штате Вайоминг вместе с Джесси и Диной.

11. Uncharted: The Nathan Drake Collection (2015) и Uncharted 4: A Thief's End (2016)

Жанр — экшен-адвенчура, шутер от третьего лица

Разработчик — Naughty Dog, Iron Galaxy Studios

Издатель — Sony Computer Entertainment

Дата выхода — 7 октября 2015

Платформы — PC, PS4, PS5

Цена — от 800 рублей

Рейтинг — Metacritic — 93/100; GameRankings — 92,71%

Трейлер Uncharted 4: A Thief's End

Серия рассказывает историю Натана Дрейка, что охотится за сокровищами. Игроку предстоит исследовать разные места, решать головоломки, используя дневники и записи, искать сокровища, побеждать врагов, используя различное оружие. В Uncharted более 3500 трофеев, что возможно открыть в процессе прохождения. Uncharted 4: A Thief's End — стала заключительной игрой серии, главный противник Рэйф Адлер 15 лет назад вместе с братьями Дрейками предпринял неудачную попытку по поиску сокровищ Генри Эвери.

12. Final Fantasy VII Remake (2020)

Жанр — экшен-RPG

Разработчик — Square Enix Business Division 1

Издатель — Square Enix

Дата выхода — 10 апреля 2020

Платформы — PC, PS4, PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S

Цена — от 2750 рублей

Рейтинг — Metacritic — 86/100; OpenCritic — 88/100

Трейлер Final Fantasy VII Remake

Фэнтезийный РПГ-проект, действия которого разворачиваются в вымышленном научно-фантастическом постиндустриальном мире под названием «Планета» — он разделен на западный, восточный и северный. На восточном континенте находится столица мира — мегаполис Мидгар, в котором расположена штаб-квартира «Син-Ра», ее тайной спецслужбы под неофициальным названием «Турки», и элитной военизированной организации «СОЛДАТ». Им противостоит группа экотеррористов «ЛАВИНА».

13. Cyberpunk 2077 (2020)

Жанр — экшен-RPG

Разработчик — CD Projekt RED

Издатель — Bandai Namco Entertainment, Cenega, WB Games

Дата выхода — 10 декабря 2020

Платформы — PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2

Цена — от 1600 рублей

Рейтинг — Metacritic — 86/100; OpenCritic — 76/100

Трейлер Cyberpunk 2077

Вышла спустя 8 лет после анонса в 2012 году — действие игры происходит в 2077 году в Найт-Сити, вымышленном мегаполисе на западном побережье Северной Америки. Власть частных компаний в мире Cyberpunk 2077 намного больше, чем власть государства, но контроль над частями города у них оспаривают преступные банды. Найт-Сити зависит от робототехники в таких повседневных вопросах, как сбор отходов, техническое обслуживание и общественный транспорт. Яркий сеттинг, высокое качество графики и разветвленный сюжет — все это про «Киберпанк», можно сказать, что с достоинством позволяет отнести к интересным сюжетным играм.

14. Alan Wake 2 (2023)

Жанр — survival-horror

Разработчик — Remedy Entertainment

Издатель — Epic Games Publishing

Дата выхода — 27 октября 2023

Платформы — PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Цена — от 2250 рублей

Рейтинг — Metacritic — 89/100; OpenCritic — 89/100

Трейлер Alan Wake 2

После исчезновения Алана Уэйка в городке Брайт-Фоллс происходит череда ритуальных убийств, которые могли быть совершены организацией «Культ Древа». Для расследования в город прибывают агент ФБР Сага Андерсон и детектив Алекс Кейси. В то же время сам Уэйк продолжает попытки выбраться из плена в Темной обители, похожей на Нью-Йорк. Главной задачей игрока остается спасти возлюбленную, но с новыми обстоятельствами и персонажами.

15. Ghost of Tsushima (2020)

Жанр — экшен-адвенчура с откртым миром

Разработчик — Sucker Punch Productions, Nixxes Software

Издатель — Sony Interactive Entertainment

Дата выхода — 17 июля 2020

Платформы — PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Цена — от 2000 рублей

Рейтинг — Metacritic — 83/100; OpenCritic — 85/100

Трейлер Ghost of Tsushima

В основу сеттинга «Призрак Цусимы» легла реальная история о попытке вторжения в Японию монгольских орд. Однако в игре армию возглавляет выдуманный персонаж Хотун-хан, что выступает кузеном Хубилая и внуком Чингисхана. Вторжение на Цусиму становится первой точкой для будущих завоеваний. Им противостоят только 80 местных самураев во главе с Дзито Симурой и его племянником и помощником, главным героем Дзин Сакаем. Дзину предстоит устроить настоящую подпольную войну против захватчиков. О похожем проекте мы писали в материале ранее.