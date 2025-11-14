Топ-15 игр с самым лучшим сюжетом за последние 15 лет

Жанр — экшен-приключение
Разработчик — Santa Monica Studio
Издатель — Sony Interactive Entertainment
Дата выхода — 20 апреля 2018
Платформы — PC, PS4
Цена — от 1099 рублей
Рейтинг — Metacritic — 94/100; GameRankings — 94,10%
Продолжение в серии God of War заслуженно занимает свое место среди игр с лучшим сюжетом. История рассказывает о Кратосе, который оказался в атмосфере Северной Европы — Скандинавии, ему предстоит помогать Атрею, чтобы вместе справиться с пантеоном богов. Сюжет открывает персонажей мифологии с новой стороны, которую мы не привыкли видеть в человекоподобных персонажах. God of War займет вас на множество часов, а его продолжение раскроет подробности финала и составляющие Рагнарека. О Кратосе, его истории и событиях мы уже писали в одном из материалов ниже.
Жанр — экшен-RPG
Разработчик — Guerrilla Games
Издатель — Sony Interactive Entertainment
Дата выхода — 28 февраля 2017
Платформы — PC, PlayStation 4-5,
Цена — от 900 рублей
Рейтинг — Metacritic — 89/100; GameRankings — 88,36%
В центре сюжета РПГ — девушка Элой, которая оказалась в эпицентре постапокалиптического мира спустя 1000 лет после уничтожения цивилизации. Героиня охотится на роботов, заполонивших весь мир, — это необходимо делать не только с помощью боевых навыков, но и смекалки. Элой начинает исследовать мир после прохождения испытания для членов племени — игра включает в себя основной сюжет и множество побочных квестов, которые позволят узнать больше как о мире, так и о колоритных персонажах.
Жанр — приключенческий боевик, вестерн, шутер от первого или третьего лица
Разработчик — Rockstar Studios
Издатель — Rockstar Games
Дата выхода — 26 октября 2018
Платформы — PC, PlayStation 4, Xbox One
Цена — от 1200 рублей
Рейтинг — Metacritic — 97/100; GameRankings — 96,45%
Экшен-адвенчура, что относится к играм с хорошим сюжетом, — он сделан по-настоящему качественно, как и весь проект. Поиграть предстоит за члена банды Датча Ван дер Линде по имени Артур Морган, в той же организации состоят и герои прошлой части. События развернутся в 1899 году после неудачной операции по ограблению парома в Блэкуотере. Банде противостоят нанятые магнатом Левитом Корнуоллом агенты детективного агентства Пинкертона во главе с Эндрю Милтоном, а также бандиты из конкурирующей банды Кольма О'Дрисколла. Игра с хорошей графикой и сюжетом заслуженно входит в топ.
Жанр — пошаговая ролевая RPG
Разработчик — Larian Studios
Издатель — Larian Studios
Дата выхода — 3 августа 2023
Платформы — PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S
Цена — от 2200 рублей
Рейтинг — Metacritic — 96/100; OpenCritic — 96/100
«Врата Балдура» рассказывают истории персонажей, что случайно оказались жертвами иллитидов (свежевателей разума). После операционного вмешательства в их головы встраиваются личинки, что в конечном итоге сделает из героев таких же монстров. Выжившим предстоит найти свой путь к спасению и исцелению или в конечном счете принять свою участь. В походе игрока сопровождают персонажи разных профессий и специализации, например эльфийка-жрица Шэдоухарт, вампир-плут Астарион, воительница Лаэзель и другие. Игра с крутым сюжетом — это точно про Baldurs Gate.
Жанр — ролевой шутер от первого лица
Разработчик — Mundfish
Издатель — Focus Entertainment, VK Play, Astrum Entertainment
Дата выхода — 21 февраля 2023
Платформы — PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S
Цена — от 2500 рублей
Рейтинг — Metacritic — 76/100; OpenCritic — 74/100
Лучшая игра с интересным сюжетом от российских разработчиков Mundfish в стиле шутера. Основное действие разворачивается на «Предприятии 3826», что в 1955 году находится на территории альтернативного Советского Союза, ставшем главным производителем робототехники. Профессор Сеченов разрабатывает нейроконнектер «Мысль» и «Коллектив 2.0», чтобы закрепить собственную власть в верхушке СССР. Однако запуск проходит неудачно, и на предприятии начинается восстание машин, где находится наш герой — майор Сергей Нечаев — ему предстоит выбраться живым и разобраться в произошедшем.
Жанр — экшен-RPG
Разработчик — CD Projekt RED, Saber Interactive
Издатель — CD Projekt RED
Дата выхода — 19 мая 2015
Платформы — PC, PlayStation 4-5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch
Цена — от 3300 рублей
Рейтинг — Metacritic — 93/100; GameRankings — 91,11%
История Геральта из Ривии покорила миллионы игроков по всему миру — это одна из лучших игр с сюжетом на ПК. Персонаж вновь оказывается втянут в самый эпицентр событий, сочетающихся со славянской мифологией, — вселенная создана польским писателем Анджеем Сапковским. Благодаря разветвленной системе квестов провести в игре предстоит долгое время, что принесет множество удовольствия от эстетичности мира и колоритных героев, встречающихся на каждом углу. Помимо базовой версии, выходили и расширяющие дополнения — «Каменные сердца» и «Кровь и вино».
Жанр — экшен-приключение, интерактивное кино
Разработчик — Quantic Dream
Издатель — Sony Interactive Entertainment
Дата выхода — 25 мая 2018
Платформы — PC, PS4
Цена — от 400 рублей
Рейтинг — Metacritic — 80/100; GameRankings — 77,3%
Сюжетная игра, которая при выходе вызвала нехилую волну ажиотажа, так как подняла этические вопросы о свободе воли и возможностях роботов, продолжающих медленно входить в наш современный мир. В центре находятся истории сразу трех героев, что живут в Детройте 2038 года — их линии отчасти соприкасаются друг с другом, — андроида Маркуса, являющегося сиделкой знаменитого художника, детективного робота Коннора и Кэры, которая выступает как домработница Тодда Уильямса и его дочери Алисы. Всем им предстоит столкнуться с нелегким выбором, который изменит их судьбу.
Жанр — экшен-адвенчура с открытым миром
Разработчик — Kojima Productions, Guerrilla Games
Издатель — Sony Interactive Entertainment, 505 Games
Дата выхода — 8 ноября 2019
Платформы — PC, PlayStation 4, PS5, Xbox Series X/S
Цена — от 600 рублей
Рейтинг — Metacritic — 86/100; GameRankings — 83,17%
Однопользовательская видеоигра в жанре экшен, приключения с открытым миром, которая рассказывает историю о постапокалиптическом мире после катаклизма «Выход Смерти». Эта катастрофа связана с существованием жизни после смерти: каждый человек, помимо смертного тела («Ха»), обладает и бессмертной душой («Ка»). Главный герой курьер Сэм помогает «отделу утилизации трупов» перевезти человеческий труп в крематорий за городом Центральный узел, однако на них нападают твари, жаждущие помешать игроку. Сэм хочет разобраться в произошедшем и выяснить что-то о пропавшей дочери Бриджет Стрэнд — Амелии.
Жанр — экшен-RPG, шутер от третьего лица
Разработчик — BioWare
Издатель — Electronic Arts
Дата выхода — 14 мая 2021
Платформы — PC (Windows), PlayStation 4, Xbox One
Цена — от 850 рублей
Рейтинг — Metacritic — 86/100; OpenCritic — 87/100
Содержит в себе сразу три игры, рассказывающие историю капитана Шепарда — он хочет объединить людей против высокотехнологичной и развитой расы Жнецов. Жнецы — разумные роботы. Так как у Шепарда нет конкретной внешности, разработчик сделал возможность настроить ее самостоятельно — от предыстории и до пола. Сюжет раскрывает подробности существования и противостояния Жнецам. Переработанная версия получила улучшенную графику в сочетании с сюжетной игрой.
Жанр — стелс-экшен-приключение, survival horror
Разработчик — Naughty Dog
Издатель — Sony Interactive Entertainment
Дата выхода (последней) — 2 сентября 2022
Платформы — PC, PS3, PS4, PS5
Цена — от 2000 рублей
Рейтинг — Metacritic — 88/100; OpenCritic — 86/100
Сюжетная игра, действия которой происходят в апокалиптическом мире, где буйствует «чума» из-за мутировавшего гриба-кордицепса. Идея появилась у Нила Дракмана после просмотра фильма «Планета Земля», где было показано, как паразит кордицепс, который обычно убивает насекомых, таких как муравьи, гусеницы, мухи или пауки, в прямом смысле слова начинает прорастать в организме, и насекомое превращается в некое подобие инфицированного зомби. Главные герои — Джоэл и Элли — выживают в штате Вайоминг вместе с Джесси и Диной.
Жанр — экшен-адвенчура, шутер от третьего лица
Разработчик — Naughty Dog, Iron Galaxy Studios
Издатель — Sony Computer Entertainment
Дата выхода — 7 октября 2015
Платформы — PC, PS4, PS5
Цена — от 800 рублей
Рейтинг — Metacritic — 93/100; GameRankings — 92,71%
Серия рассказывает историю Натана Дрейка, что охотится за сокровищами. Игроку предстоит исследовать разные места, решать головоломки, используя дневники и записи, искать сокровища, побеждать врагов, используя различное оружие. В Uncharted более 3500 трофеев, что возможно открыть в процессе прохождения. Uncharted 4: A Thief's End — стала заключительной игрой серии, главный противник Рэйф Адлер 15 лет назад вместе с братьями Дрейками предпринял неудачную попытку по поиску сокровищ Генри Эвери.
Жанр — экшен-RPG
Разработчик — Square Enix Business Division 1
Издатель — Square Enix
Дата выхода — 10 апреля 2020
Платформы — PC, PS4, PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S
Цена — от 2750 рублей
Рейтинг — Metacritic — 86/100; OpenCritic — 88/100
Фэнтезийный РПГ-проект, действия которого разворачиваются в вымышленном научно-фантастическом постиндустриальном мире под названием «Планета» — он разделен на западный, восточный и северный. На восточном континенте находится столица мира — мегаполис Мидгар, в котором расположена штаб-квартира «Син-Ра», ее тайной спецслужбы под неофициальным названием «Турки», и элитной военизированной организации «СОЛДАТ». Им противостоит группа экотеррористов «ЛАВИНА».
Жанр — экшен-RPG
Разработчик — CD Projekt RED
Издатель — Bandai Namco Entertainment, Cenega, WB Games
Дата выхода — 10 декабря 2020
Платформы — PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2
Цена — от 1600 рублей
Рейтинг — Metacritic — 86/100; OpenCritic — 76/100
Вышла спустя 8 лет после анонса в 2012 году — действие игры происходит в 2077 году в Найт-Сити, вымышленном мегаполисе на западном побережье Северной Америки. Власть частных компаний в мире Cyberpunk 2077 намного больше, чем власть государства, но контроль над частями города у них оспаривают преступные банды. Найт-Сити зависит от робототехники в таких повседневных вопросах, как сбор отходов, техническое обслуживание и общественный транспорт. Яркий сеттинг, высокое качество графики и разветвленный сюжет — все это про «Киберпанк», можно сказать, что с достоинством позволяет отнести к интересным сюжетным играм.
Жанр — survival-horror
Разработчик — Remedy Entertainment
Издатель — Epic Games Publishing
Дата выхода — 27 октября 2023
Платформы — PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S
Цена — от 2250 рублей
Рейтинг — Metacritic — 89/100; OpenCritic — 89/100
После исчезновения Алана Уэйка в городке Брайт-Фоллс происходит череда ритуальных убийств, которые могли быть совершены организацией «Культ Древа». Для расследования в город прибывают агент ФБР Сага Андерсон и детектив Алекс Кейси. В то же время сам Уэйк продолжает попытки выбраться из плена в Темной обители, похожей на Нью-Йорк. Главной задачей игрока остается спасти возлюбленную, но с новыми обстоятельствами и персонажами.
Жанр — экшен-адвенчура с откртым миром
Разработчик — Sucker Punch Productions, Nixxes Software
Издатель — Sony Interactive Entertainment
Дата выхода — 17 июля 2020
Платформы — PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Цена — от 2000 рублей
Рейтинг — Metacritic — 83/100; OpenCritic — 85/100
В основу сеттинга «Призрак Цусимы» легла реальная история о попытке вторжения в Японию монгольских орд. Однако в игре армию возглавляет выдуманный персонаж Хотун-хан, что выступает кузеном Хубилая и внуком Чингисхана. Вторжение на Цусиму становится первой точкой для будущих завоеваний. Им противостоят только 80 местных самураев во главе с Дзито Симурой и его племянником и помощником, главным героем Дзин Сакаем. Дзину предстоит устроить настоящую подпольную войну против захватчиков. О похожем проекте мы писали в материале ранее.